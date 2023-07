Javier Aguirre y el peor momento de su vida por culpa de un entrenador extranjero; "mexicano, por eso no progresan"

Después de haber salvado al Mallorca de descender en España por segunda temporada consecutiva, el director técnico mexicano Javier Aguirre recordó uno de sus momentos más complicados en su etapa como futbolista, el cual se debe a un entrenador extranjero.

En una entrevista con David Faitelson, el 'Vasco' reveló que una persona vital en la formación de su carácter fue el neerlandés Rinus Michels, quien era tan estricto con él que lo hacía llorar en la época en la que militaba en el Aztecas de Los Ángeles de la NASL, la antecesora de la MLS en Estados Unidos.

"Me hacía llorar mucho. Cuando entrenábamos me gritaba: ‘Mexicano, por eso no progresa tu futbol, todo para atrás’. Me corregía y criticaba muchas cosas, por aquel entonces yo vivía solo, tenía 20 años y llegaba a casa para soltarme a llorar preguntándome ‘¿qué hago aquí?'", aseguró Aguirre Onaindia.

Sin embargo, Javier Aguirre aceptó que todos esos regaños le ayudaron a madurar, además de que considera que ser dirigido por Rinus Michels le abrió la mente para tener otras ideas del futbol.

"Rinus Michels me cambió la idea del futbol, no sé si decirle futbol total, pero sí me enseñó a que debía defender y atacar, saber jugar por derecha, izquierda, por dentro", profundizó el estratega del Mallorca.

Logros de Javier Aguirre como entrenador

La trayectoria de Javier Aguirre como director técnico comenzó en 1996 con el Atlante. Su primer título en el banquillo fue la Liga MX conseguida al frente del Pachuca en el Invierno 1999.

En su segunda etapa como timonel de la Selección Mexicana ganó la Copa Oro 2009 tras una goleada de 5-0 del Tricolor sobre Estados Unidos.

Su época más fructífera como director técnico hasta el momento fue con el Al-Wahda, con el que cosechó una Copa de Liga y dos Copas Presidente entre el 2016 y el 2017.

Su logro más reciente lo obtuvo hace dos años al frente del Monterrey con la consecución de la Concachampions 2021 a costa del América.

Javier Aguirre recuerda al “Kun” en sus inicios

Javier Aguirre mantiene al argentino Sergio Agüero en la memoria, pues el mexicano aclaró las especulaciones de si entre ambos había existido una mala relación, a lo que el “Vasco” respondió que no sólo había sido parte del cambio futbolístico, sino que lo apoyó a su adaptación al Viejo Continente.

“El delantero en Sudamérica no tiene ciertas obligaciones defensivas y aquí todos corren para tratar de recuperar la pelota. El ‘Kun’ en ese momento no estaba en esa dinámica. Al que viene de América le cuesta adaptarse y a él había que mejorarle en algunos aspectos. Le daba la pelota y era un prodigio, tenía un talento natural”, refirió sobre el argentino.

El timonel mexicano dijo que le llamaba la atención que tenía muy buena habilidad con el balón, pero que sentía que se perdía cuando no lo tenía en su poder, sin embargo aclaró que fuera de cancha su relación era estrecha.

EVG