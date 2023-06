Atlético de Madrid: Kun Agüero, molesto con Carlos Tévez por culpa del Vasco Aguirre mientras lo dirigía

El Kun Agüero y Carlos Tévez fueron parte de la transmisión de la final de la UEFA Champions League en una cadena televisiva de deportes, en donde ambos entraron en una discusión por su manera de jugar como delanteros; en comparación con Julián Álvarez, delantero argentino del Manchester City.

Los dos astros albiazules se encontraban presentes en el Estadio Olímpico de Atatürk, en Estambul, cuando destacaron la labor defensiva que hacía la “Araña” para presionar desde la primera línea, y que ese trabajo era de gran importancia para llevar al City a la posible victoria.

❤️ La reacción del Kun Agüero y Carlos Tévez al Manchester City campeón de la Champions League.pic.twitter.com/uUF0wCNdiD — Pibe de Fiorito  (@pibedefiorito) June 10, 2023

Tevez encendió los ánimos diciendo “Julián presiona, presiona bastante, cosa que tú…”, refiriéndose al Kun cuando estaba en activo, por lo que el de Buenos Aires recordó a Javier Aguirre cuando ambos estaban en el Atlético de Madrid.

“Yo presionaba cuando tenía ganas. Yo vi un partido, creo que la Final que le ganaron ustedes al Chelsea, con el United, cómo corriste, eh, ahí sí corriste. Yo estaba en España, y Aguirre ('El Vasco'), que estaba de entrenador, me mostraba mucho como corrías tú, porque tú ese partido no lo jugaste de delantero, te pusieron de volante“, recordó el ex delantero del City.

Javier Aguirre recuerda al “Kun” en sus inicios

Javier Aguirre también mantiene al argentino Sergio Agüero en la memoria, pues hace unos días aclaró las especulaciones de si entre ambos había existido una mala relación, a lo que el “Vasco” respondió que no sólo había sido parte del cambio futbolístico, sino que lo apoyó a su adaptación al Viejo Continente.

“El delantero en Sudamérica no tiene ciertas obligaciones defensivas y aquí todos corren para tratar de recuperar la pelota. El ‘Kun’ en ese momento no estaba en esa dinámica. Al que viene de América le cuesta adaptarse y a él había que mejorarle en algunos aspectos. Le daba la pelota y era un prodigio, tenía un talento natural”, refirió sobre el argentino.

Divertidas anécdotas de Javier Aguirre y Gerardo Martino con sus respectivas esposas.



Al "Vasco" le reclamaron sacar al Kun Agüero, y al "Tata" le sugieren entrenar penales. pic.twitter.com/0yhrWveBX9 — Edu Torres (@edutorresr) December 14, 2020

El timonel mexicano dijo que le llamaba la atención que tenía muy buena habilidad con el balón, pero que sentía que se perdía cuando no lo tenía en su poder, sin embargo aclaró que fuera de cancha su relación era estrecha.

“Más allá del fútbol tenía una muy buena relación con él. Sus hermanos venían a mi casa a jugar a la PlayStation con mis hijos. Algún día mi mujer y yo le acompañamos a comprarse ropa porque no traía ropa de invierno (risas)”, cerró el entrenador del Mallorca.

Javier Aguirre 🇲🇽 y Mallorca culminaron la temporada en la 9° sumando 50 pts en 38 partidos disputados. Únicamente se quedaron a 3 puntos de haber podido disputar torneos europeos. El técnico mexicano arribó al club para salvarlos del descenso, pero no sólo lo hizo, los llevó un… pic.twitter.com/8krBbcBf0I — Julio Rodríguez (@julioordz10) June 5, 2023

