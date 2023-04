LaLiga: Javier Aguirre, conmovido por la ovación de la afición del Mallorca tras victoria sobre el Getafe

El Mallorca tuvo una victoria importante ante el Getafe (3-1) en la Fecha 30 de LaLiga, por lo que el director técnico mexicano Javier Aguirre aún mantiene con vida a su equipo en la lucha por no descender, razón por la cual la afición decidió corear su nombre al terminar el encuentro celebrado en el Estadio Mallorca Son Moix.

El Vasco se dijo emocionado por la actitud de la afición de los Bermellones, pero quería mantener a su equipo enfocado en los últimos ocho partidos que restan para el final de la temporada en España, pues tienen que ampliar su ventaja en la tabla general.

¡OLÉ OLÉ OLÉ, VASCO!



Javier Aguirre se emocionó luego de que la tribuna coreara su nombre tras el triunfo del Mallorca. pic.twitter.com/GN5mHMlDeN — Andre Marín (@andremarinpuig) April 23, 2023

"No soy quién para contener la euforia de la afición, pero del equipo sí. Hay que tener los pies en la tierra y la experiencia me lo dice así. Seguiré siendo prudente porque 40 puntos no garantizan nada y matemáticamente otros equipos nos pueden alcanzar", dijo el entrenador del Mallorca.

A pesar de la ventaja numérica que obtuvo sobre el Getafe, Aguirre mencionó que sus rivales fueron superiores, pero que los cambios fueron en buen momento y los tres puntos aún les dan vida para mantener a sus dirigidos motivados.

Javier Aguirre aún no quiere cantar victoria

Sobre sus sentimientos al escuchar su nombre en el Son Moix, el técnico mexicano lo describió como sorpresivo y enfatizó en que no podía hablar sobre una renovación hasta que no se diera el objetivo final que es no descender.

"No lo esperaba, pero me dio mucho gusto. No recuerdo que mencionaran mi nombre de manera tan espontánea en un estadio. Soy mayor, pero estas cosas te emocionan", reconoció el 'Vasco.

Aguirre hizo un reconocimiento especial al surcoreano Lee Kang-in, quien marcó dos de los tres goles, además de que está diversificando su funcionamiento como mediocampista y su aporte al equipo los llevó a salir con los tres puntos.

"Creo, sin temor a equivocarme, que Kang está en su mejor momento. Se siente importante y lo es porque no solo asiste, sino que también está marcando goles", concluyó Javier Aguirre en su lectura de partido.

EVG