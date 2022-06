¡CON TODO! Javier Aguirre arremete contra los jugadores mexicanos que no van a Europa

Javier Aguirre, director técnico del Mallorca de LaLiga de España, fue crítico con los jugadores mexicanos, ya que reveló que no hay más jugadores connacionales en Europa debido a que no quieren hacer sacrificios para estar en el máximo nivel de competencia posible.

El "Vasco" reconoció en charla para el nuevo programa de Hugo Sánchez que el futbolista tricolor prioriza el dinero: "No todos, pero algunos dicen a préstamo a qué voy, yo leí un jugador mexicano, no te voy a decir el nombre, que estaba yo en Zaragoza y salió alguien de que yo quería Fulanito y declaró si no me pagan tanto..", comenzó explicando el estratega.

"Puso de antemano el dinero, entonces apaga y vámonos. Todos sacrificamos algo en la vida, entonces por qué no hay más, a lo mejor porque los estadunidenses van ganando poco, van a prueba, van el equipo B, hubo una época en que el auge era del Porto, había cinco o seis mexicanos, pero se apagan", agregó.

Equipos mexicanos tasan a alto precio a los jugadores

El extécnico del Monterrey en la Liga MX puso de ejemplo la actual tendencia que tienen los jugadores jóvenes de los Estados Unidos de salir temprano de la MLS en busca de minutos en equipos del balompié europeo, aunque sea fuera de equipos Top, situación que no pasa con el futbolista mexicano.

"Pachuca ha dicho vete prestado, luego una opción, así salió el "Chucky" así sale Gutiérrez o yo qué sé, pero otro dice; 'no yo a préstamo no voy, a Bélgica no, si no esa a la Premier League, a la Liga española'. Pues hijo no es fácil", sentenció el timonel de 63 años de edad.

En el mismo sentido, Javier Aguirre señaló que otro de los motivos es que los equipos mexicanos, cuando se acerca en equipo europeo a preguntar por algún jugador, ponen precios exorbitantes, lo que hace mucho más difícil que pueda emigrar un futbolista.

"Todos los directores deportivos o casi todos los que conozco de España tienen lista de mexicanos y dicen bueno en Torreón hay un Pedrito Gómez y en América un Juanito Pérez de 20 años, si hay mucha, no digo a nivel masivo, aunque sí los tienen..."

"Pero qué pasa, le llamas al equipo equis por este jugador de 19 años, oye me interesa, la respuesta es 15 millones de euros, oye lleva tres partidos en Primera División, es lo que me ha costado y ya está, entonces cómo le hacemos, quién cuesta 15 millones de euros, es muy difícil", finalizó.

aar