"Hugo Sánchez, la peor persona que tuve como compañero en todos los equipos"; exfutbolista explota contra el mexicano

El exfutbolista mexicano Hugo Sánchez se ha caracterizado desde siempre por su polémica personalidad. En esta ocasión, el 'Macho' fue duramente luego de mencionar que sus primeros meses como jugador del Atlético de Madrid fueron los peores que pasó en su vida.

"En esos tres meses, que fueron los peores meses que pasé en mi vida, vi titulares en los periódicos que decían que queremos futbolistas, no mariachis. En la tribuna me gritaban: 'Indio. Cabrón. Irás al paredón'. Se me inflamaban las amígdalas, pero decía 'Ahora voy a jugar mejor'", comentó al respecto Sánchez Márquez en su bioserie.

Dichas declaraciones de Hugo Sánchez generaron mucha polémica y no cayeron nada bien en Rubén Cano, exfutbolista español que coincidió con el exgoleador mexicano en el equipo colchonero, quien aseguró que el exatacante es la peor persona que tuvo como compañero.

"Hugo Sánchez es la peor persona que tuve como compañero en todos los equipos que jugué: traicionero y desleal como no conocí a ningún otro. No dejó amigos ni en el Atlético ni en el Madrid, ni debe tener en México, y lo digo porque el primer año casi convivimos y ayudamos mucho", aseguró Cano en Twitter.

El Pentapichichi llegó a las filas del Atlético de Madrid en el verano de 1981 y permaneció en dicho equipo hasta 1985, cuando se marchó al Real Madrid.

Rubén Cano revela traición de Hugo Sánchez

La críticas de Rubén Cano hacia Hugo Sánchez continuaron luego de que un usuario le preguntó si tenía alguna anécdota negativa con Hugo Sánchez, a lo que respondió que la esposa del goleador mexicano festejaba los goles del equipo contrario cuando al surgido de los Pumas de la UNAM le tocaba ser suplente.

“Tan mal persona que, cuando íbamos a jugar fuera, las esposas se juntaban a jugar a las cartas o al bingo y si él entraba de suplente, la mujer festejaba los goles del contrario y quería y demostraba que quería que el Atlético perdiera. Eso hizo que nos distanciáramos”, ahondó Cano.

Hugo Sánchez registró 75 goles en 150 cotejos con la playera del Atlético de Madrid durante las cuatro temporadas que formó parte de la institución rojiblanca.

¿Cuántos trofeos ganó Hugo Sánchez con el Atlético de Madrid?

En las cinco campañas que estuvo en la plantilla del Atlético de Madrid, su primer club en Europa tras su salida de Pumas, Hugo Sánchez cosechó un título.

El 30 de junio de 1985, 'Hugol' marcó los dos tantos con los que los de la capital española doblegaron 2-1 al Athletic de Bilbao en la final de la Copa del Rey.

El palmarés del exseleccionado tricolor se incrementó de manera exponencial cuando se unió al Real Madrid, donde obtuvo 10 trofeos.

