VIDEO: Martinoli y compañía se burlan de Henry Martín y causan odio de sus seguidores

Durante la fase regular del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX el delantero Henry Martín fue el mejor ariete del futbol mexicano, tanto que se convirtió en campeón de goleo, pero la magia se le terminó cuando empezó la liguilla.

Desde entonces la cuota goleada del atacante del América ha bajado, pero no le impidió ser reconocido con el Balón de Oro de la Liga MX como el Mejor Jugador del Torneo, situación de la que se burlaron Christian Martinoli y compañía durante el último partido de la Selección Mexicana.

En la segunda parte del duelo donde México goleó a Honduras, en la Copa Oro 2023, el cronista y el analista Luis García fueron informados por David Medrano que Henry fue elegido como el Mejor Jugador del Clausura 2023, lo que ocasionó comentarios en tono de burla.

Jorge Campos gritó: "Viva la Concacaf, doctor", pero García dijo que podía decir poco pues a él, durante su carrera como futbolista, también le dieron premios, aunque apuntó que Henry Martín fue galardonado como mejor futbolista por ser el máximo artillero de la Liga MX.

- Martinoli: "viene con el mejor jugador de la liga mexicana (Henry)"



"A mi también me regalaron dos Citlalli siendo mejor jugador, no puedo juzgar yo porque tal vez fue un regalo. Como queda uno campeón de goleo, la elección es rápida, el mejor, o sea, no analicemos más. Por supuesto que no es el mejor jugador de la liga Henry Martín", dijo el exjugador de los Pumas y el Atlético de Madrid.

Justo en ese momento el jugador del América entró en acción en el juego y Martinoli dijo: "(Luis) Chávez viene con el mejor jugador de la liga mexicana", lo que causó que el equipo de Azteca Deportes rompiera en risas.

México inicia era de Jaime Lozano con aplastante victoria

La era de Jaime Lozano al frente de México comenzó con una goleada de 4-0 sobre Honduras en el debut de ambas selecciones en la Copa Oro 2023, en duelo cuya sede fue el NRG Stadium de Houston, Texas, con un doblete de Luis Romo más tantos de Orbelín Pineda y Luis Chávez.

El Tricolor comenzó el duelo volcado al ataque y apenas a los 49 segundos del silbatazo inicial Luis Romo prendió el balón de zurda fuera del área para abatir a Luis Lopez.

Se trató de la anotación más rápida en la historia del evento de la Concacaf, superando el que Uriel Antuna logró a los 117 segundos contra Cuba en la fase de grupos del 2019. Romo, mediocampista del Monterrey marcó su segunda diana de la noche con un remate de cabeza en el centro del área al minuto 23, luego de un recentro de Gallardo en un tiro de esquina para el 2-0.

Jugadores de la Selección Mexicana celebran uno de sus goles ante Honduras, en la Copa Oro 2023 Foto: Twitter @miseleccionmx

Luis Chávez anotó su nombre en la pizarra al minuto 64 tras definir con un toque raso de zurda en el área ante una Honduras que simplemente no se encontró en el terreno de juego.

El Tricolor volverá a la actividad el próximo jueves 29 de junio para enfrentar a Haití en la segunda jornada del Grupo B de la Copa Oro 2023.

El State Farm Stadium de Glendale, Arizona, albergará el encuentro entre mexicanos y caribeños, que midieron fuerzas por última vez en las semifinales de la Copa Oro 2019, cotejo en el que los entonces dirigidos por Gerardo Martino se impusieron 1-0 en tiempos extra.

