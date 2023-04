Tigres desesperado y Hugo Sánchez urgido; ¿cuándo se reúnen para que tome al equipo? (VIDEO)

Un medio regio aseguró que Hugo Sánchez llamó a la directiva de los Tigres para sostener una reunión y ofrecer sus servicios como director técnico, en caso de que la gestión del Chima Ruiz al frente de los felinos no sea duradera.

Marco Antonio Ruiz tomó el mando del primer equipo de los Tigres cuando Diego Cocca dejó al club para sentarse en el banquillo de la Selección Mexicana. En redes sociales circula un video en donde se menciona que Hugo buscaría ser el nuevo timonel felino.

El periodista Willie González reveló que recibió una llamada en donde le indicaron que "El Macho", exjugador de Pumas y del Real Madrid, estará en la ciudad de Monterrey para ofrecer sus servicios como entrenador a los Tigres.

"Me dicen: 'Oye, fijate que el martes va a estar en Monterrey, en la ciudad, el Pichichi', sinceramente no lo relacioné. 'Sí, va a venir el martes, quiere una cita con la directiva de Tigres para ofrecerse, quiere dirigir, promocionarse y tener una cita, anda buscando chamba'. Y yo me quede de ah caray", comienza Willie González.

El 'Pentapichichi' tuvo una etapa exitosa la mando de los Pumas de la UNAM, equipo en donde consiguió dos campeonatos de Primera División (el Bicampeonato de 2004) y el Campeón de Campeones.

Ex jugador de los Tigres fue detenido por violencia familiar

Walter N. ex jugador de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León fue detenido la madrugada del jueves después de que se recibiera una denuncia por violencia familiar.

En un principio se había dicho que el ex futbolista había sido detenido por un feminicidio, pero posteriormente diversos medios de comunicación regiomontanos aclararon que esa no era la causa.

La policía de Guadalupe lo detuvo al parecer por agredir a su pareja, donde lo identificaron como Walter N, y fue presentado ante la autoridad donde permanece bajo investigación.

El ex delantero llegó a Monterrey como refuerzo de los Tigres de la UANL para el Apertura 2002 a petición del Tuca Ferretti. A partir de ese momento, el mediocampista pampero tuvo destacadas actuaciones, marcando un buen número de goles, sobre todo en los clásicos regios.

