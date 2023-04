VIDEO: Alexis Vega como nunca lo habías visto, habla de su futuro en Chivas y el guiño de Tigres

Alexis Vega reapareció en la Liga MX luego de una larga lesión que lo privó de las canchas y todo apunta a que estará en el Clásico Tapatío ante Atlas, pero antes del partido salió en redes sociales un video en donde el delantero habla de su futuro en las Chivas y el interés de los Tigres.

En entrevista para el podcats Pláticas al Diente, el medallista de bronce en los Juegos Olímpicos Tokios 2020 reveló que sostuvo una charla con el dueño de las Chivas, Amaury Vergara, sobre su futuro en el club y la posible oferta de los Tigres por sus servicios.

"Hablé con Amaury antes del Mundial, tuve una llamada con él y me dijo que qué onda, porque había visto los de Tigres, que si me quería ir a jugar para allá", comenzó diciendo el referente del Club Deportivo Guadalajara.

Antes de la Copa del Mundo Qatar 2022, trascendió que los Tigres estarían dispuestos a ofrecer 10 millones de dólares por Vega y querían que el jugador firmara con ellos antes del magno evento, que fue la primera justa mundial que el delantero exToluca disputó.

"Yo le dije que mi opción número 1 es jugar en Europa, si no es en Europa quédate tranquilo que yo me quedo en Chivas. Si no es Europa me quedo en Chivas", finalizó.

Antes de Qatar 2022, en donde Vega jugó 3 partidos con un total de 196 minutos, se mencionó que Alexis Vega podría dejar la Liga MX con rumbo a Europa, en donde Porto, PSV se reportó, fueron los clubes más interesados en el extremo mexicano.

Chivas visita la cancha del Jalisco para medirse ante el Atlas

En la reanudación de la Liga MX tras la Fecha FIFA, Chivas se mete este sábado 1 de abril a la cancha del Estadio Jalisco para enfrentar al Atlas en el clásico tapatío, el encuentro estelar de la Jornada 13 del Torneo Clausura 2023.

El Guadalajara intentará dejar atrás la derrota sufrida a manos del América hace dos semanas en el clásico nacional, además de que intentará obtener su primer triunfo como visitante desde el pasado 25 de febrero, cuando superó 2-1 a Tigres en el 'Volcán'.

La caída ante las Águilas dejó a las Chivas en el séptimo puesto de la clasificación con 21 unidades, nueve más de las que acumula el Atlas, que apenas se ubica en zona de repesca al ocupar el sitio 12.

aar