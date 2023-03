Chivas quiere romper mala racha de casi un mes sin ganar en la Liga MX

Con dos derrotas consecutivas, Chivas pasó en apenas tres semanas de la posibilidad de soñar con liguilla directa, por primera vez, a la necesidad de evitar una derrota para detener su caída.

El Guadalajara no tendrá fácil esa asignatura cuando el sábado enfrente a un Atlas en ascenso, en la Fecha 13 del torneo Clausura de la Liga MX.

El Rebaño Sagrado cayó sorpresivamente en Puebla y posteriormente perdió el Clásico en casa por 4-2 ante el América.

Chivas, que llegó a ser tercero de la clasificación, se mantiene con 21 puntos y ya resbaló hasta la séptima posición cuando restan cinco fechas en el calendario.

“Ya sacamos conclusiones y aprendimos de la derrota ante América y la dejamos atrás”, dijo el entrenador Paunovic. “Es la oportunidad de nuestras vidas, cada partido es una final y más cuando se trata del rival de nuestra ciudad, es un clásico importante para la afición”.

Luego de un arranque inestable, Atlas parece haber recuperado la brújula en las últimas semanas en las que goleó 4-0 al Olimpia de Honduras en la Concacaf y luego le endilgó un 4-0 al Puebla. Los Zorros tienen 12 unidades y por ahora se colocan en la posición 12, la última que concede un pasaje a la repesca.

Los primeros cuatro equipos pasan directo a la liguilla. Los siguientes ocho se enfrentan en una reclasificación a un solo partido para completar los cuartos.

“Los clásicos tienen cosas que pueden tocar las emociones de los aficionados como de nosotros mismos con más profundidad”, dijo el entrenador Benjamín Mora, en su primer torneo con los rojinegros. “Es un buen momento para capitalizar en lo que hemos venido trabajando para darle una alegría a la afición”.

Los momentos son muy importantes, nosotros estamos ahora en un buen momento, pues venimos de hacer bien las cosas en los últimos dos compromisos...

Benjamín Mora, Entrenador del Atlas

Atlas tiene una racha de cinco partidos sin perder ante Chivas, que no lo vence desde el torneo Clausura 2021.

Los Zorros podrían aprovechar la ausencia del volante Víctor Guzmán, quien con sus cinco goles es el mejor anotador del Guadalajara y se perderá el partido por suspensión.

“La baja de Pocho es una importante ausencia para el partido, pero cuando uno no está, es una oportunidad de otros para mostrarse y no sólo para esta semana sino para lo que sigue en el torneo”, dijo.

Aunque Guzmán no estará disponible, Chivas ya contará de arranque con el delantero Alexis Vega, quien se recuperó por completo de una lesión en la rodilla.

Vega fue mundialista en Qatar 2022 y es considerado uno de los mejores jugadores del Guadalajara.

En otros partidos de la fecha: Necaxa-Santos, Juárez-Puebla, Pachuca-Cruz Azul, América-León, Monterrey-Tijuana, Toluca-Tigres, San Luis-Mazatlán y Querétaro-Pumas.

Por otra parte, antes de que Diego Cocca fuera nombrado como director técnico de la Selección Mexicana, el experimentado Víctor Manuel Vucetich había comentado que el sucesor de Gerardo Martino debía ser mexicano.

Pasados los primeros dos partidos de Cocca al frente del Tricolor, el Rey Midas arremetió contra la FMF al asegurar que si él hubiera sido el elegido ya lo hubieran cesado por el empate contra Jamaica en el Estadio Azteca.

“A mí por lo que hubiera pasado ya me hubieran corrido por dos juegos, hay muchas situaciones internas, la misma elección del técnico que genera polémica y hoy día que está el técnico se sigue generando polémica y mañana si ponen a otro seguirá la polémica”, aseguró en conferencia de prensa Vucetich, quien en el 2013 fue despedido después de solamente dos compromisos al frente de la Selección Mexicana.

El actual timonel del Monterrey también platicó de lo difícil que es ser el entrenador de la Selección Nacional debido a que los tiempos de trabajo son diferentes a los de un club, entre otras cosas.

“En la Selección sabemos que no hay tiempo de reflexión, no hay tiempos de trabajo, no hay muchas cosas que te puedan servir para que hagas las cosas de una forma correcta, entonces tienes que adaptarte a todo y aguantar las criticas”, agregó.

Una victoria sobre Surinam y una igualada con Jamaica fue el saldo que dejaron los primeros dos cotejos de Diego Cocca.