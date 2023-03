América: Jürgen Damm rompe el silencio y manda fuerte mensaje para las Águilas

En horas pasadas se reportó que Jürgen Damm habría sido separado del América por haberse negado a viajar a Guadalajara para el clásico nacional contra Chivas, sin embargo, el atacante rompió el silencio y aclaró las cosas.

Damm fue mandado a entrenar con la Sub-20 y se dijo que el exTigres fue separado del primer equipo de las Águilas, pero el futbolista de 30 años de edad explicó cómo está su situación en el equipo azulcrema.

Jürgen Damm conduce el esférico en un amistoso antes las Chivas. Especial

“Estoy entrenando con el primer equipo, haciendo las cosas bien y esperando mi oportunidad, lo más importante es que al equipo le vaya bien, que podamos juntos conseguir la catorce, esté quien esté jugando”, dijo Jürgen Damm.

“La realidad es que ayer hubo un tema de la liga femenil, entró gente de prensa y me vio con la 20 porque los miércoles y jueves que se ha separado el equipo en primera, por lo general se hace 11 contra 11 y quedan dos o tres jugadores por fuera. Entonces en esos lapsos los que no estamos dentro de ese 11 contra 11, entrenamos allá con la 20. Entonces como me vieron seguramente dijeron ‘nada está con la 20’", agregó.

En Chivas le responden a Henry Martín



Con el duelo ante el Atlas en puerta, en Chivas todavía no olvidan el polémico festejo de Henry Martín en el clásico nacional contra el América hace dos semanas.

Fernando Beltrán rompió el silencio al respecto y aseguró que tanto a él como a sus compañeros les molestó la celebración del goleador de los de Coapa, por lo que en su caso se quedó con ganas de darle una patada al yucateco.

"Sí obviamente calan y molestan bastante. En lo personal no me gusta y no lo haría, pero que te lo hagan calienta y más en un clásico y más por como se perdió. Al final pudo ser eso, pudimos darle una patada y todo. Al final si dábamos una patada y nos expulsaban a otro, era otro partido y perder de otra manera, hubiera sido todavía más doloroso", comentó el mediocampista de Chivas ante la prensa.

