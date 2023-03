América SEPARA del primer equipo a este jugador y lo manda a entrenar con la Sub 20 por un increíble motivo

El América enfrentará al León en la reanudación de la Liga MX este fin de semana sin uno de sus futbolistas, el cual habría sido separado del primer equipo.

De acuerdo con información de Récord, Jürgen Damm es el jugador al que las Águilas decidieron hacer a un lado a falta de cinco jornadas para que concluya la fase regular del Torneo Clausura 2023.

La gota que derramó el vaso, según el citado medio, habría sido la negativa de Damm a viajar con el resto de los integrantes del América a Guadalajara para el clásico nacional contra Chivas hace dos semanas, lo que se habría debido a su poca actividad con el equipo.

YA LO BAJARON DE CATEGORÍA 🥹



Jürgen Damm se negó a viajar a Guadalajara en la semana del clásico por falta de actividad y eso molestó a la directiva 🫣



Lo mandaron a la sub 20 y el jugador ya expresó sus intenciones de salir del América #TeDaMásEmociones #América #JürgenDamm pic.twitter.com/QKqzryrC88 — La Octava Sports (@laoctavasports) March 30, 2023

El extremo de 30 años, quien habría sido enviado a entrenar con la Sub 20 de los de Coapa, le hizo saber a la directiva del club que si iba a seguir recibiendo pocas oportunidades prefiere continuar su carrera en otro equipo.

Jürgen Damm llegó a las filas del América como refuerzo para el Apertura 2022, certamen en el que registró 80 minutos en cinco compromisos. En lo que da del Clausura 2023, solamente ha estado en la cancha ocho minutos, los cuales sumó en la derrota contra el Pachuca en la Fecha 10.

En Chivas le responden a Henry Martín

Con el duelo ante el Atlas en puerta, en Chivas todavía no olvidan el polémico festejo de Henry Martín en el clásico nacional contra el América hace dos semanas.

Fernando Beltrán rompió el silencio al respecto y aseguró que tanto a él como a sus compañeros les molestó la celebración del goleador de los de Coapa, por lo que en su caso se quedó con ganas de darle una patada al yucateco.

"Sí obviamente calan y molestan bastante. En lo personal no me gusta y no lo haría, pero que te lo hagan calienta y más en un clásico y más por como se perdió. Al final pudo ser eso, pudimos darle una patada y todo. Al final si dábamos una patada y nos expulsaban a otro, era otro partido y perder de otra manera, hubiera sido todavía más doloroso", comentó el mediocampista de Chivas ante la prensa.

