Chivas: ¡Tarde pero sin sueño! 'Nene' Beltrán por fin le reclama a Henry Martín por su polémico festejo en el clásico nacional

Con el duelo ante el Atlas en puerta, en Chivas todavía no olvidan el polémico festejo de Henry Martín en el clásico nacional contra el América hace dos semanas.

Fernando Beltrán rompió el silencio al respecto y aseguró que tanto a él como a sus compañeros les molestó la celebración del goleador de los de Coapa, por lo que en su caso se quedó con ganas de darle una patada al yucateco.

"Sí obviamente calan y molestan bastante. En lo personal no me gusta y no lo haría, pero que te lo hagan calienta y más en un clásico y más por como se perdió. Al final pudo ser eso, pudimos darle una patada y todo. Al final si dábamos una patada y nos expulsaban a otro, era otro partido y perder de otra manera, hubiera sido todavía más doloroso", comentó el mediocampista de Chivas ante la prensa.

😱 El 'Nene' Beltrán confesó que él le hubiera metido una patada a Henry Martin por su festejo en el 'Clásico Nacional' 💥



(📽️: @huerta_cesar) pic.twitter.com/kOvfBPZlVA — AS México (@ASMexico) March 30, 2023

En ese tenor, el 'Nene' definió como mala leche la celebración de Henry Martín, quien simuló orinar como un perro, emulando unos de los festejos de Cuauhtémoc Blanco cuando jugaba con las Águilas.

"Entiendo que la gente era lo que quería, que pegáramos, qué lastimáramos, que hiciéramos algo, pero no pienso así. No me hubiera gustado me lo hicieran a mi de mala leche, es un partido", recalcó el futbolista de Chivas.

La caída a manos del América en el Estadio Akron dejó al Guadalajara en el séptimo puesto de la clasificación, por lo que el choque contra el Atlas es vital para revivir sus aspiraciones por acceder directamente a la Liguilla.

Betrán manda mensaje a afición de Chivas

De cara al clásico tapatío de este sábado entre Atlas y Chivas, el 'Nene' Beltrán envió un mensaje a los seguidores del Rebaño Sagrado, en el cual resaltó lo conscientes que están él y los demás integrantes del equipo respecto a la trascendencia de dicho compromiso.

"Siempre he entendido a la afición porque no quieren perder y salir a la calle y que te lo recuerden todos los días. Simplemente decirles que sigan confiando, nosotros queremos demostrarlo en la cancha con trabajo, esfuerzo y ganas, queremos transmitirles lo que hacemos en la cancha, ya no venir a hablarles y pedirles de su apoyo, sino que se contagien de nosotros", aseveró el jugador de 24 años.

El clásico tapatío entre Atlas y Chivas se llevará a cabo este sábado 1 de abril en el Estadio Jalisco, donde los rojiblancos no vencen a La Academia desde la Jornada 16 del Guard1anes 2021.

EVG