Chivas: Chicote Calderón se va del Rebaño y su nuevo equipo le exigirá su máximo nivel

Parece ser que la limpia en las Chivas está por comenzar, pues de acuerdo con reportes de medios nacionales el Chicote Calderón saldrá del club rojiblanco para regresar a los Rayos del Necaxa.

De acuerdo con Récord, el mediocampista y lateral del Club Deportivo Guadalajara saldría del equipo luego de su indisciplina para recalar en un equipo en donde ya tiene historia, pues antes de ser rojiblanco tapatío lo fue hidrocálido.

Para el Torneo Clausura 2024 el Chicote Calderón ya tendría todo arreglado para ser nuevo elemento del Necaxa, club del que salió por 4 millones de dólares hacia Chivas y que ahora regresaría gratis.

Calderón llegó a Chivas en el Clausura 2020 de la mano de Ricardo Peláez y luego de un par de temporadas con más altas de bajas saldrá del Rebaño Sagrado, en donde lo único que se recuerda son un par de goles al América y su indisciplina en Toluca con Alexis Vega.

Chicote Calderón, de Chivas, celebra uno de sus goles Foto: Mexsport

Matías Almeyda lamenta sus títulos con Chivas

El argentino Matías Almeyda fue el último entrenador campeón con Chivas en la Liga MX. A pesar de ése y otros títulos conseguidos, el 'Pelado' sorprendió al declarar que sus logros con el Guadalajara le causaron mucho daño.

"Yo creo que fue el resultado de Chivas, después lo vieron, porque la verdad no se mira mucho el futbol de allá (mexicano en Europa), lamentablemente. Lo más lindo fue el cariño que me llevo de Chivas, los títulos, pero me digo ‘¡Qué daño me hice en ganar!’ Fue un gran daño", reveló Almeyda en una entrevista con TUDN.

El exestratega de Chivas comentó, sin mencionar nombres, que algunos directivos del equipo rojiblanco en aquella época se molestaron por los logros que tuvo con el club, pero que él se marchó de la institución con la conciencia tranquila.

"Al que le molestó sabe, o a quienes les molestó. De hecho, yo nunca más hablé, nunca. Me fui y nunca hablé nada. Molestó el que yo haya hablado con los jugadores que se tenían que hacer respetar. A algunos les molestó, pero mi conciencia está muy tranquila. Han hablado de mí, bastante; han sacado conjeturas de todo tipo", profundizó el actual timonel del AEK Atenas.

Además del título de Liga MX en el Clausura 2017, con el argentino al frente las Chivas ganaron dos Copas MX, una Supercopa MX y una Concachampions.

aar