Inés Sainz responde de manera asombrosa a David Faitelson después de recibir sus disculpas

David Faitelson le ofreció disculpas a Inés Sainz por un video que se filtró en el que él, Luis García, José Ramón Fernández y Christian Martinoli lanzan críticas contra ella.

Lejos de molestarse, la reacción de la conductora ante las disculpas del integrante de TUDN fue muy mesurada, pues le dio las gracias y reconoció que fue un gusto haber trabajado con él en TV Azteca.

Inés Sainz tomó de buena manera las disculpas de David Faitelson. X de Inés Sainz @InesSainzG

"Querido David. Muchas gracias por tus palabras. Sabes que siempre te he admirado y siempre fue un gusto cada vez que trabajé contigo", fue la asombrosa y breve respuesta de Inés Sainz a David Faitelson.

El video que se filtró ocurrió durante la celebración del Mundial de Qatar 2022. David Faitelson resaltó en su mensaje de disculpa que Inés Sainz "es un ejemplo de profesionalismo que logró imponerse al machismo y a la discriminación que existía y existen en los medios en México", entre otras cosas.

Hasta el momento, Luis García, Christian Martinoli y José Ramón Fernández no se han pronunciado en sus redes sociales respecto a este clip filtrado.

¿Qué dijo David Faitelson de Inés Sainz?

Durante un corte comercial, David Faitelson le dijo al resto de sus colegas que se había encontrado a Inés Sainz y que se preguntaba cómo le hacía para verse más joven de lo que es.

"Me encontré a Inés bajando. No sé cómo chin... le hará, pero no se hace vieja ella, se hace más joven", dijo en primera instancia el exintegrante de ESPN, a quien Luis García interrumpió para decir que si bien Inés es buena persona, es muy presumida y no trabaja en equipo.

En la parte final del video, Christian Martinoli ironizó al decirle a José Ramón Fernández que Inés Sainz lo acusa en cada ocasión que puede de haber intentado bloquearla en TV Azteca.

La disculpa que David Faitelson le ofreció a Inés Sainz en X. X de David Faitelson @DavidFaitelson_

¿Cuánto tiempo trabajaron juntos Inés Sainz y David Faitelson?

Inés Sainz ingresó a las filas de TV Azteca a principios de la década del 2000, alrededor del 2001. En ese entonces, David Faitelson tenía poco más de una década trabajando en la televisora del Ajusco, pues entró ahí cuando todavía era Imevisión, en 1988.

David Faitelson dejó de formar parte de TV Azteca en el 2007 para irse a ESPN, que en aquella época también se llevó a José Ramón Fernández y Rafael Puente.

Fueron alrededor de seis años los que Inés Sainz y David Faitelson coincidieron como colegas en las filas de TV Azteca, empresa en la que la conductora originaria de Querétaro labora hasta la actualidad.

EVG