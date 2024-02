En redes sociales hay un video de José Ramón Fernández, Luis García, David Faitelson y Christian Martinoli que está dando mucho de qué hablar, pues realizan comentarios en contra de la conductora Inés Sainz.

Los comunicadores estaban grabando juntos durante la promoción del Mundial Qatar 2022, cuando empezaron a hablar de la modelo, presentadora y comunicadora que ha estado presente en algunos de los eventos deportivos más importantes.

El video se puede ver en X, red social antes llamada Twitter, y en TikTok, pues se ha vuelto popular debido a los comentarios que hicieron. "Me encontré ahorita a Inés Sainz bajando. No sé como chingados le hará pero no se hace vieja ella", inicia la conversación Faitelson.

De los cuatro, ninguno se da cuenta que los estaban grabando, lo que los hizo hablar con libertad. "Sigue siendo buena persona pero fuera de eso es muy presumida... No trabaja en equipo, hace lo que quiere", agrega Luis García.

José Ramón Fernández, quien fuera el mentor de Faitelson, el Doctor García y Martinoli, fue el siguiente en unirse a la conversación. "Sí, saca '¿Qué les parece mi modelito?'", dijo el comentarista deportivo que actualmente trabaja en ESPN.

TE PUEDE INTERESAR Vanessa Huppenkothen narra que estuvo a punto de sufrir un espantoso accidente y cómo lo vivió

No ha habido reacciones al respecto de los involucrados

José Ramón Fernández, Luis García, David Faitelson y Christian Martinoli o Inés Sainz han reaccionado al video que circula en redes, el cual sigue con un nuevo aporte del exjugador de los Pumas de la UANAM.

"Ya estás hasta la madre, llevas tres horas en el programa, yo me aviento cincuenta minutos... 'Ven, mira lo bien que lo estoy haciendo' A mi déjame en paz estoy hasta su puta madre de todo", dijo García.

"Bueno, siempre fue así, muy individualista", agregó Faitelson, quien es elemento de Televisa para TUDN, luego de haber dicho que jamás estaría trabajando para esta empresa, recordando su pasado en Azteca Deportes.

El video termina con Christian Martinoli recordando las quejas de la presentadora con José Ramón, quien supuestamente intentó bloquear a Inés Sainz.

"Cada vez que puede dice que acá el señor José Ramón Fernández la intentó bloquear", dijo el narrador. Para terminar calificaron a la también modelo como un "problema".

aar