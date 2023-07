MLS | Inter Miami: David Beckham y la vez que destrozó a su esposa al punto de hacerla llorar

David Beckham es dueño del Inter Miami, club de la MLS, pero antes de ser propietario de un equipo de futbol fue jugador profesional, uno de los mejores en su tiempo y una gran estrella, que cambiaba constantemente de casa por su trabajo.

En 2013 David Beckham jugaba en la MLS, con el LA Galaxy, y acordó con su esposa que cuando dejara de militar en Estados Unidos ella decidiría en donde viviría la familia. Victoria Beckham eligió Londres para ser la ciudad donde se instalarían tras el retiro de David.

No obstante, el exmediocampista inglés recibió la llamada del PSG para ir a jugar a Francia. "Era la primera vez que Victoria podía elegir a dónde nos mudábamos, porque antes la familia siempre tenía que mudarse conmigo", señaló el dueño del Inter Miami al medio The Sun.

"Victoria decidió regresar a Londres, donde está se negocio. De regreso, sonó mi teléfono y era el presidente del PSG. Cuando tuve que explicárselo a Victoria, se echó a llorar porque obviamente había sentido que, después de todo este tiempo, me había recuperado", añadió.

"Sabía que me habían ofrecido la oportunidad de ganar otro trofeo. Es una mujer increíble. No creo haber conocido a nadie que trabaje tan duro como ella. Está comprometida no solo con nuestra familia, sino también con su negocio, y está teniendo tanto éxito gracias al trabajo duro a lo largo de los años", dijo.

David Beckham elige al "Tata" como nuevo DT del Inter Miami

Seis meses después de haber dejado la dirección técnica de la Selección Mexicana de futbol, Gerardo Martino fue anunciado como el nuevo entrenador del Inter Miami, el equipo en el que Lionel Messi continuará su carrera tras su salida del PSG.

En sus redes sociales, el club de la MLS dio a conocer la llegada del estratega argentino, quien se reencontrará con La Pulga, a quien dirigió en el Barcelona y en la Selección Argentina.

"Bienvenido, Tata. El Club ha nombrado a Gerardo Martino como director técnico. El técnico ganador de la MLS Cup y del premio al Entrenador del Año de la MLS, con experiencia con las selecciones de Argentina y México, FC Barcelona y más, se une al Club mientras se encuentra a la espera de su documentación laboral", fue el mensaje con el que el Inter Miami le dio la bienvenida al 'Tata' Martino.

En días pasados, medios internacionales habían reportado que Lionel Messi le había pedido a la directiva de la franquicia de Florida que fichara a Martino, a quien conoce muy bien.

A principios de año, luego de su salida del Tricolor, el 'Tata' estuvo en la órbita de Boca Juniors, pero su llegada al equipo xeneize no se concretó.

