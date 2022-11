Mundial Qatar 2022: Cristiano Ronaldo padece una misteriosa enfermedad; ¿pone en riesgo su participación con Portugal?

El crack luso Cristiano Ronaldo, jugador del Manchester United, se prepara para el Mundial Qatar 2022, la que será su quinta Copa del Mundo, pero una misteriosa enfermedad pondría en riesgo su presencia con la Selección de Portugal.

Las alarmas en Portugal se prendieron pues CR7 no estuvo en la última convocatoria del los Red Devils, antes del parón por la Copa del Mundo Qatar 2022, además que el "Bicho" no estuvo el jueves pasado en el compromiso ante el Aston Villa.

Esta situación preocupó al Manchester United y a la Selección de Portugal, dirigida por Fernando Santos, que debuta en 11 en el Mundial 2022 ante Ghana.

Uma vez mais, prontos para elevar bem alto o nome de Portugal! São 26 os nomes na lista do Mister Fernando Santos, mas estamos todos convocados! Força Portugal!💪🏽🙏🏽 pic.twitter.com/ZYrmIs4deq — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 10, 2022

El propio Erik ten Hag, estratega del United, dijo antes de enfrentar al Aston Villa que Cristiano Ronaldo no jugaba por "enfermedad" y agregó: "no sé cuándo volverá a estar listo, pero no estoy preocupado”. Sobre si CR7 se está cuidando el técnico dijo: "nada de eso, está enfermo y por eso no juega".

Se desconoce cuál es la misteriosa enfermedad que Cristiano Ronaldo padece, pero el medio Manchester Evening News adelantó que el exReal Madrid no estaría en los convocados para jugar ante el Fulham, duelo que los Diablos Rojos ganaron con goles de Christian Eriksen y Alejandro Garnacho.

Mundial Qatar 2022: Senegal usará brujería en Sadio Mané



Sadio Mané, jugador del Bayern de Múnich de Alemania, es la gran estrella de la Selección de Senegal y aunque está lesionado fue incluido en la lista final de Los leones de Teranga para asistir a la Copa del Mundo Qatar 2022. Al no estar al 100 por ciento, el equipo recurrirá a brujería para que pueda jugar.

El combinado de Senegal lo tiene claro y quieren contar su delantero estrella en el Mundial, por lo que utilizarán hechicería: "Vamos a utilizar brujos. No sé si son eficaces, pero vamos a usarlos de todos modos. Esperemos que haya un milagro. Tiene que estar ahí", señaló a la estación de radio Europe 1 la secretaria general de la FIFA, la senegalesa Fatma Samoura.

El extremo senegalés Sadio Mané sufrió una lesión en un tendón de una de sus rodillas, informó el diario francés L'Équipe. Según el rotativo, el atacante africano no alcanzará a recuperarse para jugar el Mundial Qatar 2022.

Habrá que ver si a Mané le sirve la brujería, pues el lunes 21 de noviembre Senegal debuta en la Copa del Mundo de Qatar ante Países Bajos, el duelo es en el Estadio Al Thumama y arranca en punto de las 10:00 horas.

El jugador del exLiverpool de la Premier League sufrió esta dolencia en el partido que el Bayern Múnich le ganó por 6-1 al Werder Bremen en la Bundesliga.

aar