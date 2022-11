David Faitelson arremete contra el "Perro" Bermúdez y asegura que "no sirve pa ni ma..." (VIDEO)

Fiel a su estilo, David Faitelson generó una nueva polémica en redes sociales, en esta ocasión por arremeter contra Enrique “Perro” Bermúdez, de quien aseguró que “no sirve para ni ma…”.

“El Perro es bueno haciendo uf, uf y recontra uf, y metiéndole sabor a sus transmisiones, pero por lo demás, con todo respeto, no sirve pa’ ni ma…”, aseveró el comentarista de ESPN en na entrevista con el comediante Franco Escamilla.

Los ataques de Faitelson contra el “Perro” no terminaron ahí, pues también afirmó que el narrador de TUDN no puede emitir una opinión porque no hace periodismo, además de recordar que en alguna ocasión tuvo un problema con él, de la cual no dio detalles.

“Tuve bronca con él, pero él es muy bueno narrando, muy buen narrador, histórico, pero no le pidas periodismo, porque no es periodista, punto, y no le pidas su opinión, porque no sabe dar una opinión; ¿estoy diciendo alguna mentira?, por favor”, resaltó el exintegrante del equipo de TV Azteca.

David Faitelson forma parte del equipo de comentaristas de la cadena ESPN desde el 2007, cuando salió de TV Azteca tras casi 20 años en la televisora del Ajusco, la gran competencia de Televisa.

La bronca entre David Faitelson y Paco Villa

El narrador Paco Villa y el analista David Faitelson se dieron con todo en redes sociales, por culpa del Club América, intercambiando mensajes donde se dijeron de todo, las cosas subieron de nivel hasta que uno llamó "escoria" al otro.

Todo comenzó cuando en Twitter, el analista de ESPN publicó: “Bajen de su ‘nube’ a los americanistas y a los ‘jilgueros’ a sueldo del América. Once goles, sí, pero sin oposición alguna”, escribió David Faitelson sobre la serie de cuartos de final entre las Águilas y el Puebla en la Liga MX.

El tuit de David no pasó desapercibido para Paco Villa, quien citó la publicación y señaló: "¿Fuiste “jilguero” y hoy quieres criticar a quienes hablan bien del América? Entonces señala a casi todo el gremio. Cuando pierdan, se equivoquen, la rieguen, ya veremos quién habla y quién no. Ten un poco de congruencia periodística", aunque solo el comienzo.

El narrador de TUDN arremetió con un segundo mensaje en el que argumentó: "Tres cosas que hiciste y que ningún “jilguero” hay hecho: 1-Que tu expatrón en Azteca te sentara en su oficina y te dijera en reiteradas ocasiones que eres un pen***. Y seguir muchos años en su Empresa. Tú mismo lo contaste. 2-Formar parte de juntas de los clubes Morelia y Veracruz. 3-Hacer reportajes de colores todas las semanas del Morelia, que merece todo el respeto, pero que no es de alta convocatoria. Esto lo sé porque se lo dijiste a Toño de Valdés, y pues yo te creo".

EVG