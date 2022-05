Nadie me regaló nada: Paola Espinosa

La clavadista Paola Espinosa anunció su retiro oficial del deporte, después de 28 años de carrera profesional y un sin fin de éxitos dentro de las fosas, destacando que “nadie me regaló nada”.

Mediante una conferencia de prensa, la originaria de la Ciudad de México hizo el anuncio, agradeciendo a su familia, amigos, afición y a todos los que la han apoyado en este largo camino.

“Quiero anunciarles que de manera oficial digo adiós a los trampolines, a las plataformas. 28 años de trayectoria, de muchas altas y bajas, de mucha felicidad, muchos momentos increíbles que pase dentro de la alberca. En cualquier competencia en la que yo me paré tuve una medalla, logré un objetivo en mi vida...”, comentó.

La multimedallista mexicana prosiguió: “Estoy muy orgullosa de mí, de todo el camino que recorrí, de escribir mi historia, con mucha ilusión, con un sueño muy grande. Nadie me regaló nada y me voy muy feliz”.

Paola Espinosa debutó en los Juegos Olímpicos Atenas 2004 y a lo largo de su carrera se ha caracterizado por representar a México en el nivel más alto de cualquier competencia.

La clavadista logró ganar dos medallas olímpicas, ambas en plataforma de sincronizados. La primera la obtuvo en Beijing 2008 a lado de Tatiana Ortiz y la segunda en Londres 2012, junto a Alejandra Orozco.

“Estoy muy orgullosa de la historia que yo solita escribí. Trabajé, me esforcé y logré mis objetivos. Eso hice con un sueño que parecía inalcanzable, pero una vez que lo cumplí me sentí muy satisfecha”, aseveró la ahora exclavadista.

Espinosa profundizó en la decisión que tomó y reveló lo que la llevó a dejar los trampolines: “Física y mentalmente era el momento. Lo que pesó más fue que quiero disfrutar a mi hija, es tiempo de estar con ella, ya hice lo que quise, donde me paré gane una medalla y eso hizo más fácil la decisión”.

Además, hizo hincapié sobre su último proceso olímpico, el cual la dejó fuera de la justa de Tokio 2020 (pese a lograr el pase a los juegos) por una disputa que sostuvo con Ana Gabriela Guevara, titular de Conade, pero señaló que ésa no fue la razón de su retiro como deportista profesional.

“El tiempo me dará la razón. Sigue siendo la peor administración (Conade), claro que va haber un retroceso. Nunca lo he ocultado. Yo no tomé la decisión por eso, la tomé por mi familia”, aseguró.

El problema se originó porque la dirigente de la CONADE le pidió a Espinosa que publicara en sus redes sociales una carta para apoyarla, pues estaba en un escándalo de desvío de recursos, pero Paola se negó. La reacción de la exvelocista fue quitarle la beca deportiva y no apoyarla para que fuera a Tokio 2020.

Paola Espinosa agradeció a su equipo de trabajo y a toda su familia, que siempre la apoyó en los buenos momentos. Se dijo afortunada de tener las mejores personas en su camino, que en todo momento estuvieron al pendiente de su carrera y que creyeron en ella, además, de que ahora podrá estar más enfocada con su fundación.

“Estoy muy contenta porque así puedo pasar más tempo en mi fundación. Quiero poner un granito de arena en mi México, me gusta ayudar. Quiero dejar huella con cosas positivas, esto es lo que me gusta hacer. Estoy muy enfocada en combatir la violencia hacia la mujer. Gracias a mí fundación me han abierto las puertas para poder hacer cosas en pro de las mujeres y los jóvenes”.

Para finalizar, la dos veces medallista olímpica dijo que es momento para disfrutar de su familia: “Esto es lo bonito del deporte, tiene un principio y un fin y me voy contenta para disfrutar la vida, a mi hija y mi esposo. Gracias”.