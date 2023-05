Napoli campeón: Chucky Lozano festeja a lo grande; en la euforia pide tacos, cervezas, a Peso Pluma y se le ve como nunca (VIDEO)

Hirving Lozano se convirtió en el primer mexicano en ganar la liga de Italia en la conquista del Napoli y fue uno de los jugadores estelares durante todo el campeonato, siendo uno de los elementos más queridos por la afición.

Tras ganar el Scudetto, el cuadro celeste festejó en su autobús y el Chucky compartió parte de la intimidad del equipo con una transmisión en vivo, en donde pidió tacos, cervezas y hasta puso a Peso Pluma, para celebrar a lo grande el campeonato de la Serie A.

Los jugadores del Napoli expresaron sus ganas de tomarse unas "coronitas", refiriéndose a la cerveza Corona, que es conocida en todo el mundo. Los latinos pusieron el sabor en los festejos del Napoli, pues la música era controlada por el argentino Giovanni Simeone.

El Chucky pidió poner una canción y eligió el éxito del momento, no solo en México, sino en el mundo, Ella baila Sola, de Peso Pluma con Eslabón Armado, tema que se posicionó en el Top 1 Global de Spotify. El canterano del Pachuca llenó su video con muchos gritos de: "Viva México".

Lozano, tras ganar el Scudetto, dijo estar "super feliz, super contento" y dedico su logro a su esposa e hijos. "Es una locura, es algo hermoso se vio cuando pitó el árbitro y entró toda la gente, vamos a esperar cuando lleguemos a Napoli y va a ser algo muy bonito", señaló.

"Es algo grandísimo, hacer historia en Europa cuesta mucho y un mexicano más todavía, pero se ha logrado, se lo dedico a todos los mexicanos a la gente más cercana a mis suegros y Viva México cabron**", agregó el Chucky.

La celebración en Napoli ya comenzaron, pero mañana los futbolistas del club llegarán a la ciudad, en lo que se espera sea una gran celebración.

Napoli y Chucky son los campeones de la Serie A. Foto: Twitter

"Nos regresamos mañana es algo increíble algo hermoso y desde mañana estaremos por alla y a ver cómo nos reciben. La familia está allá no podían trasladarse hasta acá por los niños y este triunfo es para ellos, ellos también se lo merecen", apuntó.

El Napoli necesitaba el empate ante el Udinese, pero comenzaron perdiendo y parecía que deberían esperar una fecha más para ganar la copa, pero apareció el gol de Oshimen. "Al principio teníamos presión, no estábamos jugando muy bien y al final todo cambió con el gol y eso fue de mucha ayuda", aseveró Lozano.

"Este torneo no se nos dieron muchos goles y quise aportar con otras parte del juego, hice lo que me pedía el entrenador no hice mucho goles y asistencias, pero generaba las jugadas y creo que lo hice muy bien. Siempre lo trabajamos, lo vimos todas las semanas y los hice muy bien todo el torneo", finalizó el Chucky sobre su rol en el título del Napoli.

