OnlyFans: Modelo asegura que estuvo con 7 jugadores de la NBA al mismo tiempo; ¿de quiénes se trata?

Aliza Jane, modelo que tiene un perfil en la plataforma OnlyFans, hizo un impactante revelación en una de sus anécdotas, pues reveló en el podcast Adam22′s No Jumper que pasó una noche con varios jugadores de la NBA.

Jane, con más de 42 mil seguidores en Instagram, confesó que estuvo con 7 jugadores de los Phoenix Suns y prometió revelar imágenes comprometedoras de los elementos de la franquicia Arizona.

“En mi cumpleaños, mi cumpleaños es el fin de semana del Memorial Day, los vi a todos en Drai’s. Y me estaban haciendo el amor en una habitación de hotel, la pasé con todos”, reveló la modelo de OnlyFans, aunque habrá que esperar a que comparta las fotos, pues hasta el momento se desconoce quiénes fueron los involucrados.

Ennid Wong, fan de Tigres gana 200 mil pesos por una cita

Cada vez son más las modelos que abren sus cuentas en la plataforma OnlyFans. Además de Karely Ruiz, otra de las que cuenta ya con muchos adeptos es Ennid Wong.

Wong ha cobrado popularidad por su esbelta figura, pero también por mostrar en varias ocasiones su afición a los Tigres de la UANL, lo que ha generado mayor interés entre los aficionados del equipo de Monterrey.

Pero no son pocos los seguidores de OnlyFans que han mostrado interés en tener una cita con la creadora de contenido, quien reveló la enorme cantidad de dinero que le han ofrecido para una salida.

"¿Cuánto es lo que más te han ofrecido? Dinero hay en el mundo y gente que lo quiere gastar hay un montón", le preguntó en una entrevista Erick Fematt Rodríguez, mejor conocido como ‘La Mole’.

"La última vez me ofrecieron 10 mil dólares. Fue lo último. Ya sabes a lo que vas. No voy ir a contarle cuentos", reveló Ennid Wong. Dicha cifra equivale a 200 mil pesos.

El video no tardó en hacerse viral, principalmente en TikTok, donde varios usuarios se manifestaron al respecto con comentarios como "Con eso me compro un carro y muchas cosas más" o "¿10 mil dólares? No lo sé, Rick".

