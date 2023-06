OnlyFans: Paola Saulino, hermosa modelo, celebra con body paint el título del Napoli (FOTOS)

Paola Saulino, modelo de OnlyFans, festejó a lo grande el título del Napoli en la Serie A de Italia, pues deslumbró con un atrevido body paint que dejó muy poco a la imaginación.

En su cuenta de Instagram la modelo celebró el Scudetto del Napoli en el Estadio Diego Armando Maradona. Los festejos en la ciudad de Nápoles son una locura, pues el club rompió una sequía de 33 años sin ganar la Serie A.

"Nápoles campeón. Trabajé muy duro para celebrar este momento", escribió Saulino en la publicación, que además acompañó con una serie de fotos y videos compartiendo la alegría de ganar el título liguero italiano.

Paola Saulino, modelo de OnlyFans, festejó a lo grande el título del Napoli en la Serie A de Italia, Foto: Instagram de Paola Saulino

En su perfil de Instram la modelo indica que es de Italia, pero en una publicación reveló que es de Nápoles y que su no hubiera nacido ahí se arrepentiría "por el resto de mi vida".

"Si no fuera napolitana, me hubiera gustado serlo, probablemente hubiera tenido envidia de una mujer napolitana, hay algo en alguna parte que simplemente no puedes alcanzar haciéndolo; es un hecho, se encuentra en el ser, no en el actuar, ni en el pensar, ni en el decir, ¡sino en el ser!", agregó.

Di Lorenzo, primer jugador del Napoli que alza trofeo de la Serie A en 33 años



En el momento que Giovanni Di Lorenzo se convirtió en el primer jugador del Napoli que alzaba el trofeo de la Serie A desde Diego Maradona, el estadio que lleva el nombre del mito argentino rugió de felicidad.

El Napoli sentenció su primer título de la liga italiana en 33 años con cinco fechas de anticipación, pero debió esperar al último día de la temporada para recibir el trofeo ante su afición en el Stadio Diego Armando Maradona.

Los jugadores bailaron eufóricos al tomar sus turnos para alzar el scudetto, al compás de la canción "We Are The Champions”.

Jugadores del Napoli levantan el título de la Serie A en el Estadio Diego Armando Maradona Foto: AP

El capitán Di Lorenzo se encargó de marcar el compás para que todos en el estadio empezaran a cantar: “Nosotros, nosotros somos los campeones de Italia”.

Los festejos prosiguieron dos horas más tras la entrega del trofeo. Al inicio de la fiesta se rindió un tributo a Maradona, con la hinchada gritando “¡Diego! ¡Diego!”

Napoli bajó el telón a una memorable temporada, imponiéndose 2-0 ante una Sampdoria que de antemano estaba condenada al descenso.

Victor Osimhen encaminó el triunfo del Napoli con un gol de penal a los 64 minutos. Fue el 26to tanto de la temporada para el internacional nigeriano, el primer jugador africano que se consagra como máximo goleador de la Serie A.

El argentino Giovanni Simeone aumentó a los 85. Lo celebró alzando un camiseta estampada con el número 10 y que Maradona lucio en un partido.

Luciano Spalletti, quien a inicios de la semana, anunció que no seguirá al mando del equipo, recibió el trofeo al técnico del año antes del saque inicial. El extremo Khvicha Kvaratskhelia recibió el premio al mejor jugador de la temporada.

Kim Min-jae y Osimhen también recibieron los trofeos al mejor zaguero y delantero, respectivamente. Los jugadores también festejaron con sus hijos. El de Osimhen llevaba una pequeña máscara, similar a la que su padre.

