F1 | Gran Premio de España: Checo Pérez revela que se sintió más incómodo que en Mónaco

Después del cuarto puesto obtenido en el Gran Premio de España de Fórmula 1 (F1), el mexicano Sergio Checo Pérez resaltó que toda la carrera estuvo un paso detrás de su coequipero de Red Bull, Max Verstappen, al tiempo que admitió que se sintió más incómodo este fin de semana que el pasado en Mónaco, pese a que dicha cita la terminó en el sitio 16.

"Será importante regresar a la victoria, analizar lo que fue el fin de semana, porque me sentí un poco más incómodo, no fue como Mónaco, que fuimos competitivos, creo que aquí no hemos estado en el ritmo que esperábamos", declaró el tapatío a los medios después de la carrera celebrada en el Circuito de Barcelona-Cataluña.

En el mismo tenor, Pérez Mendoza reconoció que el mal desempeño que tuvo en la calificación le impidió subirse al podio, además de que se sintió incómodo con su monoplaza.

🏁 "LO TUVIMOS CERCA, EN LA PRIMERA VUELTA NO ARRIESGAMOS DE MÁS"



'Checo' Pérez vino desde atrás y terminó cuarto en el #SpanishGP 🇪🇸



🚨 "PAGAMOS EL MAL DÍA DE LA CALIFICACIÓN. ESTUVIMOS TODO EL TIEMPO UN PASO DETRÁS DE MAX"#F1xFSMX pic.twitter.com/bFaJDUX6Br — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 4, 2023

"Creo que pagamos el mal día de la calificación y ahora a analizar el fin de semana, porque creo que estuvimos todo el tiempo un paso detrás de Max, entonces hay que entender el por qué, creo que el auto ha sido un poco complicado de manejar este fin de semana", subrayó el actual sublíder del campeonato de pilotos de F1.

Checo Pérez hizo énfasis en que para no dejar ir más podios en la temporada debe mejorar su desempeño en las prácticas y en la calificación.

"Hay mucho camino, hemos tenido una buena temporada hasta ahora, pero necesitamos quitarnos esos malos fines de semana", agregó el jalisciense.

¿Cuándo y dónde es la próxima carrera de F1?

El campeonato de Fórmula 1 se pondrá en pausa una semana, pues la próxima carrera está programada para celebrarse el próximo 18 de junio, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Canadá.

La competencia regresará al viejo continente hasta el 2 de julio, fecha en la que está pactado el Gran Premio de Austria.

