Tenemos la oportunidad de remover todo y realmente hacer un cambio: Carlos Salcido

Nombres van y vienen para definir al próximo entrenador de la Selección Mexicana de futbol. Guillermo Almada, Miguel Herrera y Marcelo Bielsa son los que más suenan para ocupar el puesto que quedó vacante tras la renuncia de Gerardo Martino. Pero Carlos Salcido, campeón olímpico en Londres 2012, ve más allá y asegura que el momento actual del balompié nacional es el idóneo para hacer un cambio de raíz.

“No tengo un entrenador que me guste. Hoy tenemos la oportunidad de remover todo y realmente hacer un cambio. No me interesa el tipo de entrenador que pueda llegar, sino realmente ver un cambio en todos sentidos desde abajo, desde fuerzas básicas, desde liga y muchas cosas. Nos enfocamos en una selección, pero es la punta del pino. En cuestión de entrenador me da lo mismo, lo que realmente quisiera es ver un cambio”, aseveró contundentemente Salcido Flores en exclusiva con La Razón.

El exdefensa surgido de Chivas, quien representó al Tricolor en tres Copas del Mundo, no quiso especificar cuáles son los cambios que considera que requiere el futbol nacional para dejar atrás la eliminación en fase de grupos en Qatar 2022, pues “muchos entrenadores y gente del medio han hablado demasiado” al respecto, pero tiene claro que un proyecto es urgente para recuperar el rumbo.

“Ningún lugar funciona si no hay una muy buena planeación. Cuando no se tiene una muy buena base, siempre va a llegar un momento en el que la punta va a tambalear. La punta del futbol mexicano es la selección, pero nuestra base son las fuerzas básicas, los equipos, la liga y todas las plataformas de hasta abajo”, profundizó el también exjugador de los Tigres.

Salcido está convencido de que mientras el futbolista nacional no tenga once internacional no crecerá. Ve con buenos ojos el inminente regreso de México a la Copa América para el 2024 y una posible participación en la Copa Asiática, como lo sugirió Memo Ochoa tras el fracaso en Qatar, pero duda que en ciclos posteriores en los que el Tricolor dispute eliminatorias participar en esta clase de competencias sea posible.

“El futbolista mexicano si no tiene competencia no crece. Si no tiene gente que lo esté apretando abajo, no crece. No hay que perder de vista que no tenemos eliminatorias y por eso de repente se puede asistir a ese tipo de competencias, pero con eliminatorias no se podrían tener. Entre más competencia tengamos es mucho mejor”, subrayó.

El originario de Ocotlán, Jalisco, formó parte del plantel de la Selección Nacional que derrotó 2-0 a Francia en la primera ronda de Sudáfrica 2010, a la que pone como ejemplo de que después de ese momento de crisis, los directivos de aquel país pusieron en marcha un plan que ha formado a grandes jugadores y redituó en la coronación mundial en Rusia 2018.

“Hemos visto selecciones que en su momento tuvieron Mundiales muy difíciles. Recuerdo a la Francia que derrotamos en Sudáfrica 2010, que después de ahí desarrolló un proyecto, seguramente jugaron muchas cosas, y hoy en día son campeones del mundo y casi bicampeones con una generación de futbolistas excelentes, de los mejores del mundo, y así hay muchas selecciones que fracasan y hacen toda una nueva estructura”, resaltó.

En alusión a la meta que se debe trazar el Tricolor para el Mundial del 2026, en el que será coanfitrión junto con Estados Unidos y Canadá, el también expresidente de la Liga de Balompié Mexicano no dijo hasta qué etapa debe llegar, pero hizo énfasis en que la idea no debe ser nada más competir, como el Tata Martino señaló la semana pasada a un medio de Paraguay.

“El objetivo siempre tiene que ser trascender y ser mejor. El problema está en si no tienes las herramientas. Toda la gente se va a lo que vemos, jugadores que ganan y viven bien, pero hay que tener las herramientas necesarias. Cualquier selección en cada torneo que enfrente el objetivo es trascender, ser profesional, no como dijo el Tata de que vamos a competir, es difícil escuchar esas palabras”, concluyó Salcido.

Hoy se conoce el futuro de la Selección Mexicana

Este martes se citó a los medios de comunicación en la Federación Mexicana de Futbol (FMF) para revelar la nueva estructura de selecciones nacionales en la que se espera también se revele el nombre del seleccionador que se hará cargo del Tricolor por lo próximos cuatro años.

Hay que recordar que para el Mundial de 2026, México comparte sede con Estados Unidos y Canadá y, por lo mismo, el combinado nacional no tendrá problema de entrar a la justa veraniega, ya que califica de manera directa, pues es uno de los anfitriones, sumado a que el certamen ya se jugará con 46 selecciones y sería un fracaso más grande si no calificaria.

En el orbe siguen los nombres del uruguayo Guillermo Almada, quien actualmente dirige al Pachuca, también se encuentra Miguel Herrera, está libre ya que los Tigres lo despidieron previo al torneo en curso, y aunque suene más lejano, el nombre de Marcelo Bielsa se encuentra en el radar, pero al parecer no llegará al Tricolor.

Quien ya está dentro de la estructura es Ares de Parga, quien en Pumas y Querétaro no logró llevar a los equipos a buenos términos mientras fue directivo.