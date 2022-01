Orbelín Pineda es el sexto mexicano en LaLiga de España

A pesar de que ni Cruz Azul ni el Celta de Vigo han hecho oficial el traspaso de Orbelín Pineda, el mediocampista mexicano ya reveló que partirá con dirección a España para comenzar con su aventura europea.

El Mago es el sexto mexicano que en la actualidad milita en LaLiga de España y será compañero de su compatriota Néstor Araujo, pues el defensor central ya tiene algunos años en tierras ibéricas con el Celta.

Andrés Guardado y Diego Lainez con el Real Betis, Héctor Herrera con el Atlético de Madrid y José Juan Macías con el Getafe son los otros aztecas que juegan en la Primera División de España; pues en sus diversas categorías hay muchos más mexicanos jugando.

Orbelín Pineda no podía hacer oficial su llegada al Celta de Vigo, pues el equipo tenía completas sus plazas de extranjeros, pero en el fin de semana lograron hacer una vacante y el originario de Guerrero se podrá incorporar lo antes posible.

“Ahora me toca otro país y otra cultura, espero acoplarme lo más rápido posible. La vida se hizo para eso, para seguir festejando todo lo que hagas”, comentó el seleccionado en entrevista con TUDN.

Orbelín Pineda fue pieza clave para que Cruz Azul rompiera la sequía de 23 años sin título de Liga MX y en el Clausura 2021 lograron ganarle la final al Santos y así pasar a la historia como la plantilla que dejó atrás la sequía de campeonatos, por lo que no dudó en despedirse de la afición y agradecerle por toda su entrega.

“No es un adiós, es un hasta pronto. Pasaron volando los días y los meses que estuve acá (en Cruz Azul). Me siento contento, orgulloso de mí mismo y de mis compañeros, de lo que se consiguió y de poder ver el escudo del club con otra estrella”, destacó Pineda.

El Celta de Vigo aún no hace oficial la llegada de Orbelín Pineda, pues el futbolista necesitará viajar a España para realizar sus exámenes médicos y físicos y, posteriormente, ser presentado de manera oficial como nuevo jugador de los Celestes.

Aún no se conoce la cantidad ni el tiempo por el que El Mago firmó con el Celta, pero según el portal Transfermarkt, tiene un valor de 10.1 millones de dólares y es uno de los futbolistas aztecas mejor valudado en la actualidad.

La salida de Pineda a Europa se convierte en el quinto futbolista mexicano que deja al Cruz Azul para ir al viejo continente.

El primero de los mexicanos de La Máquina que partieron a Europa fue Guillermo Mendizábal, quien partió en 1985 al Rayo Vallecano; en dicho momento se dijo que el Atlético de Madrid estaba en busca de sus servicios, pero el Cruz Azul no lo dejó salir y por dicha decisión se llevaron a Hugo Sánchez.

Paco Palencia, Kikín Fonseca y Javier Aquino son los otros que dejaron al conjunto de La Noria y se fueron al viejo continente, pero no les fue muy bien y tuvieron que regresar antes de los previsto al futbol mexicano.

MÁS CAMBIOS. La Máquina sigue moviendo el mercado de fichajes de cara al inicio del Clausura 2022 y uno de sus refuerzos bombas ya aterrizó en la Ciudad de México para firmar su contrato y reincorporarse de manera inmediato a sus compañeros para encarar el próximo torneo.

Romo ya no entraba en planes de la directiva del Cruz Azul y, por lo mismo, decidieron buscarle acomodo, pero no querían desprenderse de un seleccionado nacional y con el Mnterrey lograron llegar a un acuerdo por Charly, quien en un principio se rumoraba que no quería llegar con los cementeros.

Por otra parte, Eric Lira, ex de los Pumas, también ya está en La Noria y ya firmó su contrato que lo vincula a los celestes por los próximos cinco años.

Rodolfo Pizarro ya está instalado en Monterrey

Los Rayados no se cansan de reforzarse y tras el arribo de Luis Romo el fin de semana, ayer se vio a Rodolfo Pizarro en los laboratorios realizándose las pruebas médicas de rutina.

Mucho se habló que el canterano de los Tuzos del Pachuca quería regresar a la Liga MX, pues en la MLS no estaba teniendo la continuidad necesaria y su nivel de cara al Mundial de Qatar 2022 estaba en descenso.

Primero se mencionó que llegaría a las Chivas, pues su deseo era volverse a vestir de rojiblanco, pero al parecer jamás le llegó la oferta y el Monterrey sí estuvo interesado en sus servicios.

Aunque aún no se hace oficial por parte de Rayados o del mismo Pizarro, los medios regiomontanos aseguran que el atacante llegue en calidad de préstamo con opción a compra.

La Pandilla encara este año el Mundial de Clubes y desean rebasar lo hecho por el Tigres en 2021, ya que el conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León llegó hasta la final y se convirtió en el club mexicano mejor ubicado en la historia del certamen.

El fin de semana el Monterrey arranca el Clausura 2022 en calidad de local y enfrentará al Querétaro.