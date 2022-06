Pádel, un deporte que incorpora a la mujer: Ignacio Soto

En 1969 en Acapulco, Guerrero, nació el pádel en México. Su inventor fue Enrique Corcuera, quien era un aficionado del frontón y en aquel año tomó la decisión de incorporar una pared de tres metros de altura en la pared opuesta que ya tenía, para también colocar una red en medio cerrando los costados con cuatro paredes de altura media. En un principio, las reglas de este deporte eran iguales que las del tenis, pero con la diferencia de que se podía hacer uso de las paredes.

El notario Ignacio Soto, uno de los principales promotores de esta disciplina en el país, resalta que a diferencia de otros deportes éste le da las mismas oportunidades a la mujer, pues cada vez son más las que lo practican alrededor del mundo.

“En el mundo del 20 al 30 por ciento de los jugadores son mujeres. Eso nos va a garantizar en México que la mujer empiece a jugar, porque ¿qué deporte practica la mujer mexicana? No me refiero a actividad física, sino a un deporte que implique reglas, arbitraje, competencia. El pádel es un deporte familiar que incorpora a la mujer, donde está la mujer está el esposo, los hijos, los novios y eso tiene un efecto multiplicador”, aseguró Soto en exclusiva con La Razón.

Soto recordó cómo fue su primer acercamiento con el pádel, al cual conoció en el instante en el que le costó trabajo escuchar lugares para practicar frontenis, disciplina de la que era muy aficionado en sus ratos libres.

“Yo siempre disfruté mucho del frontenis y en un momento las canchas para practicarlo comenzaron a escasear y tuve que buscar opciones para hacer otro deporte. Lo intenté con el squash, pero acostumbrado a espacios abiertos no me acomodó. Alguien me comentó que había una persona, Enrique Corcuera, que había desarrollado un juego que en ese momento se llamaba pádel tenis, me acerqué con él y ahí conocí este juego que él había diseñado”, indicó.

Luego de que en días pasados el Senado de la República reconoció al pádel como un deporte de origen mexicano, Soto Borja se reunió con Diego Prieto, director del INAH para que esta disciplina sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la humanidad, debido al aporte fundamental de México con el hule al viejo continente para el juego de pelota en el país.