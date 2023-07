Paige Spiranac, la diosa del golf, sufre accidente que la deja al desnudo (VIDEO)

La modelo Paige Spiranac, quien es considerada como la diosa del golf, tuvo un accidente que la dejó al desnudo mientras jugaba al deporte y quedó grabado en sus redes sociales.

También creadora de contenido, Spiranac tiene un lugar como una de las modelos y aficionadas más famosas del golf. Es normal que suba fotos y videos a sus redes relacionado con el deporte.

La popular influencer de golf estaba jugando y de vestimenta tenía una diminuta falda corta, que tras realizar un golpe y levantar la pelota lució más de la cuenta. Cuando se agachó, su ropa interior quedó al descubierto.

"Morning Golf", escribió la modelo en la publicación, la cual cuenta con miles de likes y numerosos comentarios. En Instagram, Paige cuenta con más de 3.8 millones de seguidores, que quedaron enamorados por el video.

Paige Spiranac es considerada como la golfista más sexy del mundo, además de ser influencer. La creadora de contenido de 29 años se colocó entre las 100 mujeres más sexys del mundo, de acuerdo con la revista Maxim.

El primer lugar del listado fue para Ashley Graham, sin embargo, Spiranac fue descrita por la revista como "la sensual diosa del golf", ya que el deporte es una de sus principales gustos y más el golf, pues siempre está presente en los mejores eventos.

Paige Spiranac tiene nuevo trabajo

La modelo, quien deslumbraba en los mejores eventos, anunció que deja el golf para entrar al negocio del entretenimiento para adultos como bailarina (también llamado como stripper) en un club nocturno.

“Han estado pidiendo durante años... ¿Soy una stripper o un golfista? Hoy lo descubrimos”, señaló la creadora de contenido en su perfil de Instagram, acompañada de una serie de fotos que elevan la temperatura.

“Estoy emocionada por esta oportunidad. Realmente no estoy preparada para hacer esto; no puedo bailar, no tengo fuerza en la parte superior del cuerpo. Veremos cómo va, pero si los seguidores y la gente piensan que puedo hacerlo, entonces creo que puedo hacerlo”, comentó Paige Spiranac en un video en donde explica más de su propia vida.

Paige Spiranac es una popular influencer del golf. Foto: Instagram de Paige Spiranac

