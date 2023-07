Selección Mexicana: Julián Quiñones y su impactante revelación sobre jugar con el Tricolor

Julián Quiñones fue presentado como nuevo jugador del América, el delantero colombiano es la bomba del torneo Apertura 2023 y puede ser una de las próximas figuras de la Selección Mexicana, pues ya comenzó con su proceso de naturalización.

El exjugador del Atlas fue invitado a formar parte del Tricolor por Diego Cocca, exentrenador de México y de Quiñones en los Zorros, pero el timonel argentino ya no está en la selección.

Quiñones aceptó que le dio el sí a Cocca y su deseo sigue intacto, pues todavía sueña con vestir la camiseta tricolor: "Sí, ya había platicado con Cocca, él fue el que me llamó y me dio la oportunidad y le dije que sí, porque lo respeto mucho y también por lo que vivimos es muy importante para mí y decidí aceptarlo. Hoy que ya no está Cocca sigo con la intención de jugar en el Tri", dijo en entrevista para TUDN.

¡Venga, Quiñones!

Antes de firmar con el América, el delantero colombiano estuvo en la Ciudad de México para su proceso de naturalización, el cual dice va de la mejor manera.

"Bien, las cosas se están dando, ya pasé mi examen, estamos esperando nada más que llegue la carta. La verdad que si fue difícil el examen, ni algunos mexicanos lo hubieran podido pasar. Se me dio la oportunidad y decidí tomarlo", señaló.

En el mismo sentido, el flamante delantero de las Águilas aseguró que la mejor manera de regresarle a México lo que le ha dado es jugar con la Selección Nacional, que según reportes podría ser después de la Copa Oro.

"México me abrió las puertas para convertirme en la persona que soy ahora y creo que la manera de agradecerle por todo eso, creo que es jugando en la Selección y aportarle lo mejor de mí", finalizó.

Julián Quiñones ya porta la de las Águilas

Julián Quiñones fue presentado el lunes como nuevo jugador del América para el Torneo Apertura 2023. El letal delantero colombiano llega a reforzar el ataque de las Águilas y le dieron la bienvenida al cuadro azulcrema con una increíble presentación en redes sociales.

"Un anuncio de película", dice el mensaje del equipo de Coapa en su cuenta de Twitter. "¡Bienvenido al Nido! Somos América y Quiñones Águila".

Quiñones llega al América luego de su paso con el Atlas, donde fue la gran estrella del cuadro rojinegro durante la época de mayor gloria de los Zorros. El colombiano fue actor principal en el bicampeonato de los tapatíos.

Julián Quiñoñes posa con la playera del América Foto: Twitter del América

Todavía el fin de semana el delantero formó parte del Atlas, pues fue homenajeado en el Estadio Jalisco por la afición de los Zorros. Con la playera rojinegra Quiñones anotó 36 goles en 83 compromisos.

Después de sucumbir ante FC Juárez en el partido inaugural del Apertura 2023, el América deberá esperar poco más de una semana para regresar a las canchas.

La escuadra dirigida por André Jardine afrontará su segundo compromiso del semestre el próximo domingo 9 de julio, cuando visite la cancha del Corregidora para medirse ante el Querétaro en la Fecha 2, encuentro en el que podría debutar Julián Quiñones con los de Coapa.

