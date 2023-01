Panathinaikos quita oferta por Uriel Antuna

El futbolista mexicano Uriel Antuna no podrá regresar al futbol de Europa, pues el Cruz Azul rechazó en tres ocasiones la oferta que el Panathinaikos de Grecia había hecho por el delantero mundialista en Qatar 2022.

Según los reportes, el conjunto griego había ofrecido tres maneras para hacerse de los servicios del canterano del Santos Laguna, pero La Máquina les dijo que no, pues no le convenía en lo económico, ya que al no ser dueños al cien por ciento de la carta del futbolista sino compartirla con Chivas, también tenía que dar un porcentaje de dinero.

En las últimas semanas Uriel Antuna entrenó por separado del primer equipo, ya que en modo de protesta no quería jugar hasta que no le dieran la oportunidad de salir al extranjero y se espera que en las siguientes horas se reincorpore a las prácticas y así el entrenador, Raúl Gutiérrez, lo pueda tomar en cuenta para los siguientes encuentros de la Liga MX.

Se especuló que la primera oferta fue de 3.5 millones de dólares, pero que el Cruz Azul pedía 7 mdd; posteriormente, subió la cuota y propuso 4 mdd por los servicios de Antuna, La Máquina tampoco quiso y la última oferta fue de 5 millones de dólares, en calidad de préstamo y se lo pagaban en julio del año en curso; Cruz Azul se tardó en tomar la decisión y desde las oficinas del Panathinaikos avisaron que se hacían a un lado por la puja del jugador azteca.

Antuna hubiera sido el tercer mexicano en partir al Viejo Continente después del Mundial de Qatar 2022, pues el primero en irse fue Guillermo Ochoa a la Serie A con el Salernitana y previo al fin de año, el Espanyol de Barcelona anunciaba con bombos y platillos la contratación del defensor César Montes para que arribara a LaLiga de España.

Una de las encomiendas de los directivos para que el jugador mexicano crezca y se tenga más competencia en los próximos años es que dejen que los futbolistas conozcan otras ligas y se rocen en torneos de alto nivel.