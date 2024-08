París 2024: Marco Verde asegura que fue a ganar una medalla después de su triunfal debut en box

Motivado por las porras de “México, México” y la presencia de sus padres en las gradas, el boxeador sinaloense Marco Alonso Verde debutó con un triunfo en los Juegos Olímpicos de París 2024 y avanzó a cuartos de final en la división de los 71 kilogramos, por lo que dijo “hicimos historia, no puedo estar más feliz, a lo que venimos, a tratar de lograr una medalla, para eso nos preparamos”.

El campeón panamericano se impuso por decisión dividida a Tiago Muxanga, de Mozambique, en el cuadrilátero del Arena Paris Nord, donde mostró el poderío de sus puños y estilo, y aunque se complicó el segundo round, para la tercera parte del encuentro las indicaciones de su entrenador Radamés Hernández lo llevaron a salir con la mano en alto.

Marco Verde hizo historia para su familia al ser el segundo olímpico después de su papá Manuel Verde, quien participó en Barcelona 1992 y que lo vio emocionado desde las gradas, acompañado de su madre Fabiola y otros integrantes de su familia, que viajaron desde Sinaloa a París, así como aficionados tricolor que se dieron a notar por las banderas y porras.

🗣️l “Que griten México a nosotros nos levanta, cuando estamos ahí y ya no queremos dar más y tenemos que levantarnos, porque la afición nos está apoyando. Agradecer también que aquí está mi familia, eso me da un levantón para dar el máximo“. Marco Verde. #Paris2024 pic.twitter.com/P87ATprylA — CONADE (@CONADE) July 31, 2024

Subir al cuadrilátero después de pasar “bye” el primer encuentro, de acuerdo al sorteo y gráfica, permitió a Marco Verde pasar directo al segundo combate de dieciseisavos, y “soltar” los nervios:

“Trato de controlarme, tenemos que ir una pelea a la vez, no me puedo alocar. El segundo round se nos complicó pero mi entrenador me dijo hay que tirar y presionar”, declaró el también campeón centroamericano y del caribe, quien está enfrentando lo difícil de ser boxeador amateur al tener que cumplir con el peso no una vez como en el profesionalismo, sino cada que avanza en la gráfica.

¿Cuándo pelea otra vez Marco Verde en París 2024?

Su primer combate olímpico “me ayudó bastante, a sacar esos nervios, esa ansiedad de saber qué va apasar, ya me siento un poco más calmado de que ganamos, pero mañana es otro dia, y nos quedan todavía peleas y nos tenemos que enfocar en la que sigue”, sin ovlidar que al recordar a su familia “cada que llego a la esquina me da un levantón para dar el máximo”.

Su siguiente rival en París 2024 será el hindú Dev Nishant, que en esta misma jornada derrotó a Ecuador: “es un rival al que ya conocemos y ante el cual hemos perdido -en el mundial del 2021-, pero venimos por la revancha y sabemos que será una pelea complicada”. La pelea correspondiente a los cuartos de final de los 71 kg será el sábado 3 de agosto a las 12:48 horas tiempo del centro de México.

El boxeo le ha dado a México 13 medallas en Juegos Olímpicos; el último en subir al podio fue Misael Rodríguez, bronce en Río 2016.

