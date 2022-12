Qatar 2022: Cristiano Ronaldo vive un "infierno" en el Mundial y sus hermanas le piden lo impensado

Las hermanas de Cristiano Ronaldo explotaron contra los "miserables e hipócritas" que se olvidaron de todo lo que el crack ha hecho por Portugal, esto tras la suplencia del futbolista en el partido de los octavos de final del Mundial Qatar 2022 ante Suiza.

CR7 inicio el partido que su selección ganó 6-1 desde el banco de suplentes, lo que generó criticas y señalamientos hacia el astro luso, motivo por el cual sus hermanas usaron sus cuentas en redes sociales para mandar un mensaje a los detractores del Bicho.

Kátia Aveiro, hermana de Cristino Ronaldo, en su cuenta de Instagram publicó una foto del jugador en la banca y la acompañó con el siguiente texto: "Portugal ganó. Gracias a Dios. Brillaron nuevos talentos. Maravilloso. E incluso esto no invalida la pequeñez de una gran parte de los portugueses. Y esto es lo que no está bien, porque siguen maldiciendo, siguen insistiendo en la ofensa y la ingratitud. Muy triste con lo que leo y escucho. No aquí en Qatar, sino en mi país, en su país. Realmente triste", inicia el mensaje.

Kátia siguió su mensaje con una petición inusual, pues aseguró que tenía ganas que Cristiano Ronaldo "volviera a casa, dejara la selección y se sentara a nuestro lado para abrazarlo y decirle que todo está bien".

"Recordarle lo que logró y de qué casa venía, tenía muchas ganas de que no se fuera. ahí más, ya hemos sufrido bastante (nunca sabrán cuánto). Eres grande y los pequeños no se dan cuenta de lo grande que eres. Ven a tu casa. Que es donde te entienden, donde te abrazan", se lee en la publicación.

Elma Aveiro, otra hermana de CR7, también se pronunció en redes sociales, pero su mensaje fue más duro todavía: "Te quedaste en el banquillo y lo bueno que te quedaste descansando, dejar que los demás jueguen también es parte", comienza la publicación en Instagram que prosigue: "Solo pido el 1% de los miserables e hipócritas que no digan mier** de la boca, hasta que se ponga malo, escupa en el plato que comieron".

"Apoyen a Portugal quien juegue. Portugal es un equipo, no es solo Ronaldo. Respeta al equipo, al entrenador, y especialmente a Ronaldo. Ronaldo será eterno, nunca olvidado por todo lo que hizo y HARÁ", finaliza.

Cristiano Ronaldo amenazó con irse del Mundial Qatar 2022

La polémica no deja a Cristiano Ronaldo, pues salió a la luz que el crack exManchester United amenazó con dejar la concentración de Portugal en plena Copa del Mundo Qatar 2022.

Información revelada por Récord de Portugal indica que CR7 quiso dejar el Mundial Qatar 2022 por salir a la banca en el partido de octavos de final ante Suiza, esto por decisión técnica de Fernando Santos.

Gonçalo Ramos, jugador de 21 años del Benfica, entró en lugar del Bicho y se mandó un hat-trick, respaldando al entrenador en su elección de dejar en la banca al astro portugués que actualmente se encuentra sin equipo, tras deslindarse del Manchester United.

aar