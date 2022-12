Qatar 2022: Gerardo Arteaga y el desgarrador mensaje que conmueve a todos en redes sociales; Tata Martino, el culpable

La Selección Mexicana disputó tres partido en la Copa del Mundo Qatar 2022 y hubo jugadores que no tuvieron ni un solo minuto de acción, uno de ellos es Gerardo Arteaga, quien en redes sociales colgó un desgarrador mensaje sobre su sentir de la justa invernal.

Gerardo "Tata" Martino, exentrenador del Tricolor, no utilizó en ningún momento al lateral que pertenece al Genk de Bélgica y el jugador surgido de las fuerzas básicas de Santos Laguna puso que no siente "emoción" cuando piensa en el Mundial Qatar 2022.

"Todas las noches que me acuesto me pongo a pensar y siento como si no estuve ahí. Sinceramente no me da esa emoción", escribió el futbolista de 24 años de edad.

Todas las noches que me acuesto me pongo a pensar y siento como si no estuve ahí… sinceramente no me da esa emoción. — Gerardo Arteaga (@Arteaga_Gera) December 8, 2022

Gerardo Arteaga no tuvo actividad en la Copa del Mundo Qatar 2022 pues su lugar fue ocupado por Jesús Gallardo, lateral del Monterrey que durante el pasado proceso mundialista (con Juan Carlos Osorio) y este con Gerardo Martino se adueñó de la lateral izquierda de la Selección Mexicana.

Arteaga apunta a ser uno de los pilares del Tricolor para el Mundial México, Canadá y Estados Unidos de 2026. Lleva tres temporadas en la Primera División de Bélgica y en la actual campaña, la 2022-2023, ha disputado 16 partidos en la liga local, con dos goles y una asistencia.

Selección Mexicana muy cerca de regresar a Copa América

La Selección Mexicana volvería a jugar la Copa América en 2024, el torneo de selecciones más importantes del continente, luego del fracaso en la Copa del Mundo Qatar 2022.

De acuerdo con información del periodista Rubén Rodríguez, la Concacaf y la Conmebol están en la etapa final de negociaciones para que los equipos norteamericanos regresen a competir con las selecciones sudamericanas.

El reporte del comunicador, publicado en Récord, indica que la propuesta es que Conmebol organice la Copa América en los Estados Unidos, con mejores pagos por los derechos de transmisión, socios comerciales, hoteles e instalaciones de primer nivel.

aar