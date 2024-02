Querétaro vs Cruz Azul | ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el juego de la Jornada 5 del Clausura 2024?

Los Gallos Blancos de Querétaro y Cruz Azul se preparan para disputar la Jornada 5 del torneo Clausura 2024 de la Liga MX, con antecedentes que colocan a La Máquina como favorito, sobre todo por sus recientes partidos.

El equipo cementero llega a este encuentro en un buen momento, tras salir victorioso en la jornada doble previa, la cual también se llevó a cabo en la cancha del Estadio Azul. Con dos triunfos consecutivos, el equipo ha logrado escalar a la parte alta de la tabla en el quinto lugar.

Por otro lado, los Gallos enfrentan una situación más complicada, ya que aún no conocen la victoria en lo que va de la temporada regular, sumando tres empates. El equipo se sitúa en el lugar 14 de la tabla general con tres puntos.

¿Qué canal pasa y a qué hora Querétaro vs Cruz Azul?

El partido de Querétaro vs Cruz Azul de la Jornada 5 de la Liga MX se jugará este viernes 2 de febrero a las 19:00 hrs (Centro de México) en el Estadio Corregidora y será transmitido por las pantallas de FOX Sports, además de la plataforma de streaming ViX+.

Posibles alineaciones

Querétaro: Fernando Tapia, Miguel Barbieri, Emanuel Gularte, Óscar Manzanares, Pablo Ortiz, Kevin Escamilla, Nicolás Cordero, Samuel Sosa, Pablo Barrera, Ettson Ayón y Facundo Batista.

​Cruz Azul: Kevin Mier; Rodolfo Rotondi, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Ignacio Rivero, Uriel Antuna, Erik Lira, Lorenzo Faravelli, Carlos Rodríguez, Gabriel Fernández y Ángel Sepúlveda.

Jugadores de Cruz Azul se deslindan de polémica

Tras el tenso incidente ocurrido en los pasillos de los vestidores del Estadio Azul después del último encuentro, donde se vieron involucrados los dirigentes de La Máquina y de Xolos, los futbolistas del equipo cementero fueron cuestionados sobre lo sucedido.

Carlos Rotondi expresó su sorpresa ante el incidente: "Obviamente, todo lo que sea faltarle el respeto a Cruz Azul nos involucra a todos. La verdad no sé qué pasó, yo estaba con un amigo conversando y después me enteré de eso, pero no te puedo dar una opinión porque tampoco sé qué fue lo que pasó".

Ángel Sepúlveda pide ser respetuosos con la situación Foto: Mexsport

Por su parte, Ángel Sepúlveda adoptó una postura más mesurada pero igualmente solidaria con su directivo: "Hay cosas que a uno se le salen de las manos, pero creo que hay que ser respetuosos en ambas partes. A veces la gente habla de más y no está bien. Al final de cuentas, tenemos que cuidar nuestra profesión", concluyó el delantero.

Al técnico celeste, Martín Anselmi, también se le preguntó sobre el altercado, pero refirió que estaba revisando las jugadas del equipo y que tampoco se percató del problema en el momento en que sucedió.

