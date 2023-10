FMF impone fuerte sanción a directivo del Querétaro tras bronca con Tiago Volpi

La FMF dio a conocer que la Comisión Disciplinaria impuso una sanción y una multa económica a Ángel Sosa, directivo del Querétaro que el pasado fin de semana tuvo un altercado con Tiago Volpi, portero del Toluca.

"Al Sr. Ángel Raúl Sosa Hernández, directivo del Club Gallos Blancos de Querétaro, una suspensión de un mes, en todos sus derechos y funciones como directivo, por cumplir a partir de que se notifique la resolución, aunado a una multa económica", se lee en el comunicado del organismo.

Además, la Comisión Disciplinaria sentenció que, en caso de que se repitan este tipo de conductas, “podrá imponer sanciones más severas”.

Foto: X de FMF

Volpi comentó ante los medios que el directivo de Gallos Blancos se enojó con él después de ejecutar un penalti contra los emplumados en el duelo efectuado en el Estadio Nemesio Díez.

"Hay gente que no hace bien su trabajo y quiere venir a hacer espectáculo encima de nosotros. Como bien mencionas, estaba haciendo oración como siempre hago, termina el partido, viene una persona, un directivo y pienso que viene a saludar. Cuando le doy la mano, me la quita y me empieza a insultar, a decirme de cosas, que no conviene que diga para ustedes, porque son muy groseras", comentó al respecto el cancerbero de los Diablos Rojos.

América, el que más aporta jugadores a la Fecha FIFA

Llegó una nueva Fecha FIFA y con ella la gran aportación que tiene la Liga MX para las diferentes selecciones del continente. Los partidos de octubre no se quedaron sin llamados del balompié mexicano y en esta ocasión los diferentes clubes prestaron a algunos de sus futbolistas

La Liga MX aporta 33 seleccionados a la Fecha FIFA del 12 al 17 de septiembre. Diez países convocaron al menos un jugador de un club mexicano para disputar duelos amistosos, la tercera y cuarta jornada de las eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, así como el proceso de calificación a la Euro de 2024 de la UEFA.

Un total de 13 clubes aportan por lo menos un seleccionado, siendo el América quien más convocados tiene con un total de nueve jugadores.

EVG