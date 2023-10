Selección Mexicana se sube al trend viral y viaja en el tiempo para mostrar su anuario al estilo de los 90

La Selección Mexicana se unió al fenómeno viral de los anuarios escolares utilizando una aplicación de inteligencia artificial llamada "Epik". La escuadra nacional aprovechó la proximidad de su partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA para transformar a sus seleccionados en auténticos íconos de la cultura juvenil de la década de 1990.

La app que se ha vuelto viral en todo el mundo adapta los rostros de las personas a personajes alusivos a la moda y la cultura de esta época, utilizando entre 8 y 12 selfies para crear un catálogo con diferentes estilos, desde estudiantes universitarios con su característico atuendo "preppy" hasta atletas y rockeros.

Los jugadores que prestaron su rostro para esta transformación por medio de la tecnología de inteligencia artificial fueron Guillermo Ochoa, Santiago Giménez, Luis Chávez, Sebastián Córdova, Hirving Lozano y César Huerta; cada uno de ellos asumió un nuevo aspecto.

El 'Chucky' se convirtió en un auténtico basquetbolista, con su imagen luciendo como si hubiera salido directamente de una película deportiva de la época. el 'Chino' Huerta se transformó en un joven "preppy", mientras que Sebastián Córdova adoptó el aspecto de un auténtico rockero de los 90, con su chaleco de cuero. Luis Chávez, por su parte, se convirtió en el epítome de la moda grunge.

La tendencia de los anuarios de los 90 creados con inteligencia artificial sigue ganando fuerza en el mundo del futbol, y esta vez los jugadores del Sevilla FC también tomaron el desafío.

El centrocampista del equipo, Ivan Rakitic, se adelantó a la moda y sorprendió a sus seguidores mostrando diferentes versiones noventeras, como estudiante, músico, etc. Lo que hizo que su publicación fuera más interesante fue que invitó a sus seguidores a adivinar cuál de las versiones no estaba creada con inteligencia artificial.

Pero la historia no termina allí, pues su compañero de equipo, Óliver Torres, se unió al desafío compartiendo una publicación en la que preguntaba a Rakitic qué opinaba de su propia transformación en un estudiante de los 90.

He visto tu 'Welcome to the 90's'... ¿Qué te parece el mío?