Quiero apoyar al deporte y brindar herramientas en lo legislativo: Pacheco

Han pasado siete meses desde que Rommel Pacheco puso fin a su carrera como clavadista, lo cual ocurrió tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Desde entonces, el exdeportista ha estado muy metido en sus funciones como diputado federal de Yucatán por el PAN, desde donde intenta que haya mejores herramientas, aunque también busca que su libro Cómo ser el mejor del mundo sea de mucha utilidad para la nueva generación de deportistas, aunque también quiere dejar huella en toda la gente, independientemente de su profesión.

“Muchos deportistas no tienen un plan, se retiran y se preguntan ¿qué hacer? Por eso yo estudié, planifiqué, tenía un plan de vida aparte del deporte y por eso sabía que iba a tener algo importante para estar trabajando. Mi proyecto de vida es seguir apoyando al deporte, a la juventud, en dos vertientes, una es el tema de motivar a la gente con conferencias y el libro y la otra en la parte real, legislativa, brindar mayores herramientas”, aseveró Pacheco Marrufo en exclusiva con La Razón.

El originario de Mérida, Yucatán, reconoce que extraña algunas cosas de su vida como atleta, principalmente viajar, pero también admite que sus nuevas ocupaciones en el mundo de la política le han impedido ponerse triste.

“Sí extraño ciertas cosas, pero no he tenido tiempo de estar triste. Es como cuando terminas una relación y no sales con tus amigos, te pones más triste, pero si los tienes, y además otras cosas como la escuela, pues estás enfocado en eso, lo mismo ahorita, he estado tan ocupado que no tengo tiempo de extrañar el deporte, aunque sí extraño viajar por el mundo y dedicar mi tiempo a una vida sana”, resaltó.

Acerca de sus responsabilidades como diputado, el exdeportista de 35 años considera que para tener éxito en cualquier ámbito es fundamental tener valores y carácter ante las adversidades, aspectos que remarca en Cómo ser el mejor del mundo.

Que tu origen no defina hasta dónde puedes llegar, pero sí tienes que intentarlo, tener carácter y espíritu, porque las cosas no son fáciles y no te van a salir a la primera y en ese camino es modificar y ver y disfrutar y aprender de todo, de lo bueno y malo, y sacarle el jugo a cada una de las situaciones a tu favor

“Está muy padre, requiere preparación, experiencia, pero creo que para ser deportista, empresario, político, lo primero que debes tener es buen corazón, ideales, valores, no rendirte y se demuestra en la cancha. Creo que la intención y el trabajo se está haciendo, ya se aprobó una iniciativa, es complicado porque son 499 diputados más y es decirles dejen a un lado el tema partidista y veamos por el deporte, por los jóvenes, por la salud y en ese sentido va el libro”, apuntó.

En torno a si se quedará con el amargo sabor de nunca conquistar una medalla olímpica, Rommel Pacheco comentó que, si bien luchó toda su vida por obtenerla, en el camino tuvo otras importantes conquistas, por lo que invita a la gente a no dejar de lado sus sueños.

“Espina no, pero me hubiera encantado ganar esa medalla olímpica, es algo por lo que trabajé y luché toda mi vida. Justamente es ese el mensaje del libro. Yo siempre que termino una conferencia digo tenemos ideas, proyectos y ganas de hacer las cosas, ¿por qué muchas veces no lo hacemos? Porque tenemos miedo a las críticas, el qué dirán, uno mismo se dice fracasé o no lo intenté, pero es mucho mejor acercarse y en ese camino vas a tener muchas medallas. La olímpica no llegó, pero tuve medalla mundial, panamericana, centroamericana”, puntualizó.

Finalmente, el campeón mundial en Río de Janeiro 2016 en trampolín de 3 metros enfatizó en que hará todo de su parte para que la nueva generación de deportistas tenga un camino más sencillo para conseguir sus metas.

“Estoy muy entusiasmado, hay batallas que se han ganado y otras que espero en un futuro se ganen y todo es por el bien del deporte, la salud y los jóvenes, porque vengo de ahí, sé las complicaciones que traen consigo y todos los obstáculos y lo complicado que puede ser y lo que quiero es que para los deportistas que vienen en el camino sea más fácil y no más difícil”, concluyó.

El dato: Rommel Pacheco estudió Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac México Campus Sur. Forma parte de la generación 2004-2008.

Cómo ser el mejor del mundo