MONTERREY: Crack de Rayados se disculpa por golpear a estrella de los Tigres

Tigres y Monterrey se enfrentaron en la Jornada 11 de la Liga MX, partido que quedó manchado por una artera agresión de Matías Kranevitter a Yeferson Soteldo; el mediocampista de Rayados se disculpó en sus redes sociales.

Kranevitter, jugador de La Pandilla, publicó un mensaje en las historias de su cuenta de Instagram en el que pidió perdón por golpear al habilidoso atacante de los Tigres mientras se jugaba el clásico regio 127.

FOTO: Captura de pantalla.

"Este es el único medio propio que tengo para comunicarme y ofrecer disculpas por lo que sucedió el día sábado en el clásico. Nunca fue, ni será mi intención lastimar a un colega ni a nadie", comenzó el medio argentino de Monterrey.

El argentino aseguró que trabajará para no repetir lo ocurrido con el atacante de Tigres: "Lo siento de verdad. Le ofrezco una disculpa a Soteldo, a mi club y a la afición. Tenemos que ser ejemplo y reconocer los errores para poder aprender de ellos. Me equivoqué y me encargaré que no se repita. El futbol es un deporte que amamos".

Así fue el golpe de Kranevitter a Yeferson Soteldo

Tigres y Monterrey escribieron la historia de la edición 127 del clásico regio en la Jornada 11 de la Liga MX, partido que los felinos se llevaron la victoria por marcador de 2-0.

Matías Kranevitter, mediocampista de Rayados, le propinó a venezolano Yeferson Soteldo, atacante de los felinos, un golpe por la espalda cuando el balón ni siquiera estaba cerca de ellos.

Agresión lamentable a Yeferson Soteldo! Acto cobarde de Matías Kranevitter que le pega por la espalda y sin pelota a Soteldinho! La impotencia en la cancha le tiene que costar una suspensión al jugador de Rayados! Esto no es “tener un gran respeto a los rivales”. Así no ❌ pic.twitter.com/4jI5Dsl1U4 — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) March 21, 2022

Un video que recorre las redes sociales muestra el momento exacto en el que se realiza la agresión del jugador ex de River Plate de Argentina y que hasta el momento no ha tenido repercusión.

aar