Djokovic gana punto judicial, pero no set

El tenista serbio Novak Djokovic dio un paso muy importante en su deseo por disputar el Abierto de Australia al ganar su primera batalla judicial al gobierno de aquel país en una audiencia, luego de que se le había cancelado su visa por no haberse vacunado contra el Covid-19.

Pese a llevarse este set, el considerado mejor tenista del mundo, de acuerdo al ranking de la ATP, todavía no puede cantar victoria, ya que las autoridades australianas lo amenazaron con cancelar su visa por segunda vez y deportarlo.

“Estoy complacido y agradecido que el juez revirtió la cancelación de mi visa. Pese a todo lo ocurrido, quiero quedarme y disputar el @AustralianOpen”, escribió en su cuenta de Twitter el balcánico, quien incluso entrenó, de acuerdo con información revelada por su hermano Djordje a la prensa.

Intentaron persuadirlo para que firmara la revocación de su visa. Se negó a hacerlo porque no había ninguna razón

Srdjan Djokovic, Padre de Novak

En declaraciones a la televisora Prva en Belgrado, precisamente Djordje describió el fallo judicial como una “gran derrota para las autoridades australianas”. Por su parte, el presidente del Parlamento serbio, Ivica Dacic, externó su preocupación de que Australia deporte a Nole, pese a este primer punto a favor. “El proceso debería haber terminado cuando el tribunal se pronunció sobre el asunto”, dijo a Happy TV.

Anthony Kelly, Juez australiano de Corte de Circuito, llegó a la conclusión de que el jugador, de 34 años no tuvo tiempo suficiente para hablar con sus abogados antes de que se tomara la decisión de cancelarle su visa, por lo que dio 30 minutos al gobierno para liberar al deportista del hotel en Melbourne en el que había pasado las cuatro noches anteriores, con un trato inhumano, de acuerdo a sus familiares.

Novak, con el trofeo que ganó el año pasado en Australia. Foto: Reuters

Después del fallo, el abogado del gobierno, Christopher Tran, dijo al juez que el ministro de Inmigración, Ciudadanía, Servicios Migratorios y Asuntos Multiculturales, Alex Hawke, “considerará si ejerce un poder personal de cancelación”.

Más allá de que pueda estar de acuerdo o no en algunas cosas con Djokovic, la justicia ha hablado. Toda la suerte para él

Rafael Nadal, Tenista

Esto significa que el actual monarca del Australian Open podría ser deportado de nueva cuenta y perderse la competencia que arranca el próximo 17 de enero, además de que también se le podría negar la entrada por tres años.

Uno de los primeros tenistas en pronunciarse acerca de esta situación fue el español Rafael Nadal, quien aseguró que aunque no entendió la decisión del serbio de no vacunarse, cree que el trato que recibió en esta última semana no fue justo.

“Más allá de que yo pueda estar de acuerdo o no con Djokovic en algunas cosas, sin ninguna duda de que la justicia ha hablado y ha dicho que tiene el derecho de participar en el Abierto de Australia, y realmente creo que es lo más justo que lo haga”, dijo en una entrevista con la radio española Onda Cero.

Todos tarde o temprano tenemos que vacunarnos, entonces yo no sé por qué tanta polémica, es un show que no beneficia al tenis en absoluto

Garbiñe Muguruza, Tenista

Otra que emitió su opinión fue la también española Garbiñe Muguruza, quien criticó el hecho y lo calificó de un show innecesario al considerar que no ayuda a nadie.

“No me quiero meter mucho, porque todavía no está resuelto lo que va a pasar, pero lo que sí sé es que es un show todo lo que está pasando y no sé si beneficia al torneo y al tenis. Al final, no sé quién gana con todo esto”, subrayó en una conferencia de prensa en Sídney.

Por su parte, el británico Andy Murray, subcampeón en cinco ocasiones en el Abierto de Australia, también aseguró que, a pesar de que se lleve bien con Djokovic, no cree que esta situación sea positiva.

“Espero que Novak esté bien, siempre he tenido una buena relación con él. Esto realmente no es nada bueno para el tenis, y no creo que sea bueno para ninguno de los involucrados”, comentó el medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.