Quiero que haya más como Isaac, Alfredo o yo en la NFL: Rolando Cantú

Han pasado 30 años desde que un mexicano ganó un Super Bowl en la NFL. Un deporte y una liga casi exclusivas para los estadounidenses, pero que poco a poco comienza a tener más talento tricolor.

Desde 1991, cuando Raúl Allegre conquistó junto a los Giants de Nueva York el Vince Lombardi, más mexicanos han llegado a la liga, aunque no han probado la gloria.

Para Rolando Cantú, exliniero ofensivo de los Cardinals de Arizona, no falta mucho para que la liga tenga a más jugadores mexicanos defendiendo a las diferentes franquicias.

“Creo que no estamos lejos, con el Programa Internacional de Jugadores, cada vez estamos más cerca de tener más mexicanos en la liga. Me encantaría ver un corredor o un receptor. Actualmente en la liga ya hay jugadores ‘chapitos’ en esa posición, jugadores como ellos, de esas características físicas las puedes encontrar en México, pero hay que buscarlos. Quiero que haya más como Isaac, Alfredo o como yo”, dijo el nacido en Monterrey en charla exclusiva con La Razón.

Actualmente hay dos mexicanos en la NFL: Isaac Alarcón, con los Cowboys, y Alfredo Gutiérrez, con los 49ers. Ambos, con un futuro brillante, de acuerdo con Cantú, quien fue el primer azteca, no pateador, en disputar un partido de temporada regular en la liga.

Gráfico

Rolando fue uno de los máximos apoyadores en la carrera de Alfredo Gutiérrez, quien este año fue elegido por los 49ers de San Francisco, en el Programa de Jugadores Internacionales de la NFL.

Desde que Cantú vio el físico y las habilidades en Gutiérrez se dio cuenta de que “era especial”. De ahí en adelante no dejó de apoyarlo y de seguirlo. Hoy en día reconoce el gran talento del jugador de apenas 25 años de edad.

“Yo lo quiero mucho al gordo. Él es sobrino de uno de mis amigos y compañero del Tec y desde que lo conocí, con su estatura y su físico me di cuenta de que era especial. Me da gusto por él y tiene muchas ventajas, como el manejo del idioma (…) Tiene un buen uso de las manos y ha mejorado mucho con los pies; tiene un futuro prometedor en la NFL”, dijo.

“Alfredo es el más grande de los 49ers en cuanto a físico, además ha bajado de peso y con eso se ha vuelto más rápido. Eso y su buen manejo de manos, tiene manos fuertes y creo que lo podremos ver pronto. Él ya viaja con los 49ers por si se necesita un liniero extra en equipos especiales o en la ofensiva”, agregó.

En cuanto a Alarcón, Cantú está consciente del nivel de competencia que tiene el mexicano en los Cowboys; sin embargo, afirmó que está listo para tener tiempo de juego.

Durante la pretemporada, Isaac participó en algunos snaps con el equipo, pero al final lo delegaron al roster de prácticas.

El dato: Hasta el momento hay cinco equipos en la NFL que ya aseguraron su puesto en los Playoffs de la Temporada 2021.

“Isaac es otro que ha entrenado y dejado todo para ser considerado en una organización que tiene muy buenos linieros. Lo vi en pretemporada y la verdad es que ya está listo, sólo para cuando el coach lo considere. A todos nos cuesta, yo me tardé dos años en debutar, pasé por la NFL Europa, de ahí a los Cardinals y todo fue paso a paso”, recordó.

Rolando Cantú fue el primer jugador mexicano que dio el brinco a la NFL directamente desde la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), por lo que hizo un llamado para que los jóvenes no dejen de creer y trabajen para llegar a la liga.

“Que sigan creyendo y que sigan soñando. En los campamentos de los Cardinals en México me he dado cuenta de que hay talento y buenos prospectos, pero como siempre digo, no importa en qué universidad quieras jugar, todo depende del trabajo. Si tú no te levantas a entrenar en la mañana, hay alguien más que lo va a hacer por ti y ahí te vas retrasando. Sigan soñando, porque la NFL es alcanzable”, sentenció Cantú.