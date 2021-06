Restan 5 lugares para octavos de final de la Euro

A falta de seis partidos para que culmine la fase de grupos de la Eurocopa 2021, diversas selecciones ya han conseguido su pase a octavos de final.

Bélgica, Austria y Dinamarca lograron su boleto a la ronda de eliminación directa de la justa continental luego de vencer a Finlandia, Ucrania y Rusia, respectivamente. También se sumaron hoy, y sin jugar, Francia, Inglaterra, República Checa, Suecia y Suiza.

Italia, Gales, Suiza, Dinamarca, Austria, Francia, Inglaterra, República Checa, Suecia, Bélgica y Países Bajos son hasta el momento los 11 conjuntos que han obtenido su pase a la ronda de eliminación directa de la Eurocopa 2021.

Aún faltan por clasificar cinco selecciones para que queden definidas todas las escuadras que disputarán los octavos de final en la edición 16 de la justa del viejo continente.

Gales vs. Dinamarca e Italia vs. Austria son hasta el momento las únicas dos series de octavos de final que ya quedaron definidas, ambas a celebrarse el próximo sábado 26 de junio.

Harry Kane no sólo no ha anotado un gol en los dos primeros partidos de Inglaterra en el Campeonato Europeo sino que no ha hecho un solo tiro al arco.

Fue el principal blanco de las críticas tras el deslucido empate sin goles ante Escocia en la segunda fecha, pero de todos modos el técnico Gareth Southgate lo confirmó en la alineación que enfrentará a la República Checa de Patrik Schick, una de las sensaciones del torneo tras anotar tres goles en dos presentaciones.

Escocia tiene una última oportunidad de aprovechar la energía de sus aficionados, hoy, cuando enfrente a Croacia en el Hampden Park y así soñar con una calificación que luce lejana pero no imposible.

Ambos conjuntos están obligados a ganar para tener cualquier oportunidad de clasificación.