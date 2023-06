Roland Garros: ¡Orgullo Mexicano! ​Rodrigo Pacheco Méndez se corona campeón en dobles juvenil del Abierto de Francia

El tenista mexicano Rodrigo Pacheco Méndez se coronó campeón del Abierto de Francia en la modalidad de dobles juvenil junto a su compañero de Rusia, Yaroslav Demin, luego de vencer en la final a la dupla italiana conformada por Lorenzo Sclahbasi y Gabriele Vulpitta.

Rodrigo Pacheco es sin duda la más grande promesa del tenis mexicano, su nivel en el circuito Junior de la ATP, donde hace poco llegó al primer lugar de la clasificación, lo tiene peleando por los más grandes torneos y este sábado conquistó su primer Grand Slam.

Pacheco Méndez llegó al número 1 del mundo juvenil en mayo pasado, cuando ganó el Torneo Bonfiglio en Milán, Italia. En el Abierto de Francia el azteca y su compañero Demin vencieron en sets seguidos 6-2 y 6-3 a sus rivales.

#RolandGarros



¡Campeón!



Rodrigo Pacheco Méndez🇲🇽 junto a su compañero, Yaroslav Demin🇷🇺, se coronaron campeones del torneo de dobles juvenil. Vencieron 6-2, 6-3 en la gran final a la dupla Sciahbasi/Vulpitta🇮🇹.



Primer título de Grand Slam para el joven mexicano, quien es la… pic.twitter.com/bfURkHrxja — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) June 10, 2023

El yucateco Pacheco es el cuarto tenista mexicano que gana un Grand Slam en dobles junior. Antes de él lo hicieron Leo Lavalle, Agustín Moreno y Enrique Abaroa.

Rodrigo Pacheco Méndez tiene 18 años, nació en Yucatán y 1.90 metro de altura. Eligió el tenis sobre el futbol, el deporte más popular de México, debido a su espíritu competitivo.

"El futbol me gustaba mucho, pero luego lo dejé porque soy muy competitivo. Y no me gustaba perder si dos o tres (compañeros) jugaban mal y tú no. Entonces, prefiero que si pierdo sea por culpa mía. Y si gano, también", contó para la ATP.

Pacheco encontró revancha en el Abierto de Francia, pues en la modalidad individual cayó en primera ronda ante el estadounidense Darwin Blanch.

