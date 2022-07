Santiago Giménez suma un gol cada 72 minutos en el torneo Apertura 22

A cuatro meses de que comience la Copa del Mundo de Qatar 2022, Santiago Giménez es el delantero mexicano de la Liga MX que se encuentra en el mejor momento, pues después de cuatro jornadas en el actual Torneo Apertura 2022, el ariete registra cinco goles con el Cruz Azul, lo que significa que promedia un tanto cada 72 minutos.

Sus destacadas actuaciones con La Máquina en las últimas campañas no han pasado desapercibidas ni en el país ni en el extranjero, pues el Feyenoord de Holanda está a un paso de fichar al atacante de 21 años de edad, quien desde su debut en agosto del 2017 ha estado con los de La Noria.

En días pasados, Matías Bunge, representante del Bebote, reveló que el Cruz Azul rechazó una primera oferta del club neerlandés, pero también indicó que era muy factible que el equipo mexicano accediera en un segundo contacto.

. Gráfico: La Razón de México

“Hay un interés por parte del Feyenoord hacia Santiago, ya lo sabe Cruz Azul y se está intentando llegar a un acuerdo para que pudiera ser jugador del Feyenoord. Quedan varias cosas por resolver y no hay ningún tipo de acuerdo, solamente hay una oferta sobre la mesa”, comentó Bunge para Marca Claro MVS.

Por su parte, el hijo del exfutbolista Christian Giménez asegura sentir tristeza por estar cerca de abandonar al equipo de sus amores, pero al mismo tiempo admite estar ilusionado por emprender la aventura en el viejo continente.

“El sueño europeo siempre está intacto hasta que yo no saque un pie de este club, bueno ni afuera voy a dejar de defender este club a muerte, todavía no hay nada seguro por lo tanto estoy aquí, me voy a partir la madre aquí. Desde los 10 años que estoy aquí, es el club que amo. La verdad me pone muy triste tener que salir, aunque no hay nada seguro, para mí es emocionante”, comentó el también seleccionado nacional para TUDN al final del duelo del sábado contra el Puebla, cotejo en el que anotó las dos dianas de La Máquina para el empate 2-2 con La Franja.

Sin embargo, y de acuerdo con información del periodista Daniel Reyes, la directiva del cuadro celeste también rechazó la segunda oferta por su goleador, por lo que el Feyenoord lanzó enseguida una tercera, además de que Gerardo Martino, director técnico del Tricolor, le habría aconsejado al futbolista que aproveche la oportunidad de ir a Europa.

. Gráfico: La Razón de México

La actual campaña ya es la más productiva en cuanto a anotaciones para el Chaquito, quien lo más que había conseguido era cuatro tantos en los Torneos Guardianes 2020 y Apertura 2021, y en ambos incluyendo partidos en Liguilla.

Los otros delanteros que tiene registrados La Máquina para el semestre en curso son Uriel Antuna y el chileno Iván Morales. Ambos llegaron a La Noria como refuerzos para el pasado Clausura 2022.

Con sus cinco tantos, Giménez encabeza la tabla de goleo de la Liga MX en solitario. Le siguen los talones el argentino Lucas Di Yorio (León) y el también seleccionado tricolor Rogelio Funes Mori (Monterrey) con cuatro cada uno, mientras que más abajo aparecen igualados con tres conquistas los uruguayos Leonardo Fernández (Toluca), Gabriel Fernández (FC Juárez) y Rodrigo Aguirre (Monterrey).

El Feyenoord es el tercer club más ganador de la Eredivisie de Holanda con 10 títulos de liga, el más reciente de ellos obtenido en el periodo 2016-2017. Solamente lo superan el Ajax y el PSV Eindhoven, que acumulan 28 y 21, de manera respectiva.