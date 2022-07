Después de 14 carreras de F1, los dos Mercedes se suben al podio

En su carrera 300 en la Fórmula 1 (F1), el británico Lewis Hamilton acabó segundo en el Gran Premio de Francia, donde por primera vez en la campaña tanto él como su coequipero en Mercedes, George Russell, se subieron al podio en el que fue el séptimo triunfo de la temporada para el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cita en la que el mexicano Sergio Pérez dejó escapar el podio a dos vueltas del final y terminó cuarto.

El equipo alemán no tenía a sus dos volantes en el pódium desde hace 14 carreras. La última ocasión que eso había ocurrido fue el 5 de diciembre del 2021, cuando Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas culminaron primero y tercero, respectivamente, en el Gran Premio de Arabia Saudita de la campaña anterior.

Además, también el resultado de ayer en el Circuito Paul Ricard es el mejor que ha conseguido en lo que va del año el heptacampeón del mundo, pues los otros cuatro podios que suma en la campaña fueron tras finalizar tercero en los Grandes Premios de Baréin, Canadá, Gran Bretaña y Austria.

. Gráfico: La Razón de México

Desde las primeras vueltas, Verstappen, actual monarca y líder del campeonato de pilotos, fue a la caza del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien arrancó primero tras haber conseguido la pole position el sábado. Verstappen fue a pits en la vuelta 16 para que le colocaran el neumático duro.

Dos vueltas después, en la 18, Leclerc, quien hasta ese momento marchaba líder, tuvo que abandonar la carrera tras un fuerte choque al estrellarse contra los muros tras un trompo en una curva, situación que le costó dejar la pista.

Aturdido, Leclerc se quedó sin palabras ante el desastre hasta que finalmente le informó a su equipo sobre otro problema con el acelerador. Al final, el piloto monegasco exclamó: “¡El acelerador no funcionó! ¡Noooo!”. Fue la tercera carrera de la temporada que Leclerc no logra terminar, y la séptima de Ferrari en 12 carreras, apenas un par de semanas que un fallo del acelerador casi le costó la victoria en el Gran Premio de Austria.

Ya sin el corredor del Cavallino Rampante, Verstappen tomó la primera posición en suelo francés, subiendo el británico Lewis Hamilton y el mexicano Sergio Pérez al segundo y tercer puesto, de manera respectiva, en tanto que el español Carlos Sainz Jr., coequipero de Leclerc, rebasó al británico George Russell (Mercedes) para colocarse cuarto.

. Gráfico: La Razón de México

Por su parte, Checo Pérez perdió en las primeras vueltas más de un segundo contra Hamilton, quien se puso en protección del DRS. Al tapatío le pusieron dos advertencias por ir en la curva 3.

A la lucha entre Hamilton y Pérez se sumó Sainz Jr., quien no dejó de presionar. Tanta insistencia del ibérico rindió frutos en la vuelta 42 al rebasar al jalisciense, quien en ese instante tuvo un contacto con Russell, incidente que los comisarios no consideraron digno de investigación.

Sin embargo, el volante de Ferrari fue a pits y a su regreso a la pista volvió en el noveno puesto, por lo que Pérez Mendoza retomó el tercer sitio. El tapatío dejó escapar el podio en la vuelta 51 debido a un despiste ante Russell tras la salida del virtual safety car, lo que lo relegó al cuarto peldaño y, aunque intentó rebasar al volante de Mercedes, resultó imposible.

“Habían dado la indicación que el virtual safety car se acababa fuera de la curva nueve, y no fue así, entonces se acabó a la entrada de la quinta, y cuando se apaga el safety car, yo estaba muy cerca de mi delta, entonces no podía acelerar, no entiendo qué pasó. Creo que tuvieron un problema en la torre de control y nos costó el podio, pero al final, en la carrera no tuvimos mucho ritmo”, dijo un contrariado Pérez Mendoza al respecto a Fox Sports.