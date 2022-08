SANTOS vs CRUZ AZUL | VIDEO: Resumen, goles y resultado de la Jornada 7, Liga MX

Santos no tuvo piedad de Cruz Azul al golearlo 4-0 en el Estadio Corona en la continuación de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Marcelo Correa marcó el primer tanto de la noche con un remate de cabeza al minuto 18, pero fue hasta el segundo tiempo que los locales se destaparon.

Hugo Rodríguez, al minuto 48, puso los cartones 2-0, y poco después, al 52’, apareció Eduardo “Mudo” Aguirre para poner el tercero en la frente de La Máquina.

¡¡¡G⚽⚽⚽L!!! Javier Correa le dio la ventaja a los Guerreros.



Santos 1-0 Cruz Azul#LigaBBVAMX ⚽ #CreandoOportunidades pic.twitter.com/MEX2CvArnB — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 7, 2022

¡¡¡G⚽⚽⚽L de ‘Lalo’ Aguirre!!! El ‘Mudo’ marcó el tercer tanto de los Guerreros.



Santos 3-0 Cruz Azul#LigaBBVAMX ⚽ #CreandoOportunidades pic.twitter.com/mW3rAIkxGJ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 7, 2022

¡¡¡G⚽⚽⚽LAZOOO!! Emilio Orrantia anotó el cuarto tanto con un gran remate de volea.



Santos 4-0 Cruz Azul#LigaBBVAMX ⚽ #CreandoOportunidades pic.twitter.com/Vzv2WzogJu — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 7, 2022

Pero Santos no bajó el ritmo y siguió con vocación ofensiva, por lo que al minuto 57 fue el turno de Carlos Orrantia con un fierrazo al interior del área tras un pase de Fernando Gorriarán.

A falta de poco más de media hora para que terminara el partido, la prioridad para Cruz Azul ya era no permitir más anotaciones, además de intentar conseguir al menos la diana de la honra. Para este encuentro, todavía no estuvo disponible el defensa argentino Ramiro Funes Mori, nuevo refuerzo de los de la Noria para el Apertura 2022, debido a que no tiene su visa de trabajo.

Ángel Romero falló un penalti al minuto 86, cerrando así una noche de pesadilla para la escuadra celeste.

Con este resultado, Santos Laguna logró su tercer triunfo del semestre y llegó a 10 unidades en la campaña. Por su parte, La Máquina sumó su tercera caída del torneo y se estancó con ocho puntos.

Siguientes juegos de Santos y Cruz Azul

Tanto Santos como Cruz Azul regresarán a las canchas el próximo 14 de agosto, cuando disputen sus compromisos correspondientes a la Jornada 8 de la Liga MX.

La escuadra de Torreón visita el Estadio Universitario para medirse ante los Tigres de la UANL, mientras que los cementeros reciben al Toluca en el Estadio Azteca.

EVG