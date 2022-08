CRUZ AZUL: Santiago Giménez dedica emotiva carta de despedida a La Máquina

A poco más de una semana de haberse ido del Cruz Azul, el delantero mexicano Santiago Giménez dedicó una emotiva carta de despedida a La Máquina.

El nuevo atacante del Feyenoord, que este domingo debuta en la Eredivisie visitando al Vitesse, mostró su agradecimiento con la entidad celeste y con sus aficionados, recordando todos los momentos felices que vivió.

“¡Querido Cruz Azul! Quiero agradecerte antes que nada por todo lo que me has dado y me has dejado vivir, hemos pasado momentos lindos y momentos duros, pero todos juntos hemos remado contra corriente para pasar de la tristeza a la alegría! ¡El ser parte de este club me llena de orgullo, desde niño me han enseñado que estos colores son únicos! solo nosotros los cementeros lo sabemos porque esto no es un simple club, es una familia!", comienza la misiva que el exatacante del Cruz Azul compartió en sus redes sociales.

El "Bebote" resaltó el amor que le tiene a Cruz Azul, equipo con el que debutó profesionalmente en el 2017 y al que le dio las gracias por llevarlo a la Selección Mexicana, con la cual aspira a disputar el Mundial de Qatar 2022.

"Fue a los 9 años cuando me puse por primera vez tus colores y a partir de ahí, me has formado como ser humano, me diste valores, me has preparado para las batallas, ¡me diste el sueño más grande de jugar en primera división y llevarme a la selección! DEMASIADO que agradecerte", subrayó el goleador de 21 años.

El sueldo de Santiago Giménez con el Feyenoord

Santiago Giménez ya es jugador del Feyenoord de los Países Bajos y buscará que su primera experiencia europea con el 15 veces campeón de la Eredivisie sea la mejor. En las últimas horas, se dio a conocer el sueldo del joven delantero en su nuevo equipo.

De acuerdo con información de medios nacionales, Santiago percibirá entre 2 y 3 mil 500 dólares mensuales, lo que es entre 40-70 mil pesos mexicanos, aunque no se compara a los que ganan Edson Álvarez y Erick Gutiérrez, los otros connacionales en equipos neerlandeses.

Tan solo Edson, quien desde hace tiempo es titular inamovible con el Ajax, y que ha sido pretendido por otros clubes europeos, gana alrededor de 87 mil euros al mes.

EVG