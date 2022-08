CHIVAS: El Rebaño ya tiene a los posibles reemplazos de Ricardo Cadena como DT

Chivas alargó su mala racha luego de perder ante Mazatlán FC en la Jornada 7 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, el cuadro dirigido por Ricardo Cadena sigue sin conocer la victoria en la campaña y ya se reportan los posibles remplazos del estratega en el banquillo rojiblanco.

Ante los Cañoneros el equipo de Guadalajara sumó su segunda derrota, que se colocan junto a sus cinco empates en el certamen y de acuerdo con medios nacionales hay tres técnicos en el radar del Rebaño.

De acuerdo con Bolavip, uno de los candidatos es Ricardo "Tuca" Ferretti, histórico entrenador de la Liga MX que tuvo su última aventura al frente de los Bravos de Juárez y que ya dirigió a las Chivas de 1996 al 2000.

El otro nombre que suena en Verde Valle es Antonio Mohamed, el "Turco" recientemente salió del Atlético Mineiro de Brasil y cuenta con amplia experiencia en México, pues estuvo al mando de Tijuana, América y Monterrey.

Gerardo Espinoza es el último de los posibles reemplazos de Cadena, el técnico del Tapatío de la Liga Expansión MX se formó y jugó con los Rojinegros del Atlas.

Ricardo Cadena rompe el silencio sobre su salida de Chivas

Las Chivas sumaron su segunda derrota del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX ante Mazatlán FC, por marcador de 2-1, y la continuidad del técnico Ricardo Cadena con el Rebaño tambalea.

"Yo creo que más bien esa pregunta es para nuestra directiva. En este momento estoy muy dolido, muy triste por no conseguir el objetivo en este compromiso, y acabo de hablar con el grupo. Decirles que no podemos escondernos, es la realidad", comentó Cadena tras el partido.

"No voy a esconderme porque el tema está ahí, soy realista. El problema lo tenemos, no me voy a esconder. La pregunta la puede responder la directiva", declaró el técnico de las Chivas en relación a su futuro en el banquillo rojiblanco.

Además, el timonel del Rebaño Sagrado se mostró molesto por las marcaciones de los silbantes, aunque en el partido ante Mazatlán se marcó un penalti en favor de las Chivas que resultó ser muy polémico.

"Durante estas siete jornadas ninguna situación ha sido favorable en decisiones arbitrales. Se señala falta, no sé si alguien le avisó, si fue tema del VAR, el cuarto árbitro, el asistente, no tengo la menor idea, no ha sido nada favorable estas situaciones que se han presentado", sentenció.

