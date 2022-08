VIDEO: Así fue el abrazo entre "Chicharito" Hernández y Memo Ochoa que se hizo viral

Hace algunos meses circuló el rumor de que Javier "Chicharito" Hernández y Memo Ochoa no tenían buena relación, lo que incluso era parte de la razón de la ausencia del goleador en la Selección Mexicana.

Sin embargo, parece que dicha noticia no era verdad o en todo caso las diferencias entre ambos quedaron atrás, pues en redes sociales se hizo viral un video en el que el portero del América y el atacante del LA Galaxy se dan un cálido abrazo.

El reencuentro entre Ochoa y Hernández se dio el miércoles pasado previo a los dos partidos de la Leagues Cup Showcase en el SoFi Stadium, donde Chivas enfrentó al LA Galaxy, mientras que el América se vio las caras con el LAFC.

"Paco Memo, ¿cómo estás, güey? Qué tal la familia, ¿bien?, ¿los niños? ¿Vas a jugar? ¿no?, tranquilo. Te veo ahorita allá dentro, ¿va?”, le dijo "Chicharito" al guardameta titular de la Selección Mexicana.

Javier Hernández no es llamado por el estratega Gerardo Martino desde septiembre del 2019, cuando la Selección Mexicana hizo una gira por la Unión Americana en la que enfrentó en partidos amistosos a Estados Unidos y Argentina.

"Chicharito" Hernández ilusiona a la afición de Chivas

Uno de los deseos de Chivas en los años recientes es que Javier "Chicharito" Hernández se vuelva a vestir de rojiblanco y al término del duelo entre el LA Galaxy y el Rebaño, dio unas palabras que ilusionan a toda la afición.

El goleador mexicano reconoció que Chivas siempre será su primer amor y que le guarda mucho cariño, pero no sabe si volverá a jugar en el Rebaño en algún momento de su carrera.

"No hay palabras para describirlo, muchísima gente podrá tener sus opiniones, que si regresaré o no regresaré, terminaré mi carrera ahí o tendré una segunda etapa en ese club (Chivas). Más allá de eso, es el club de mis amores. Es como en todos los clubes que he estado y me enamoro de ellos, pero siempre hay un primer amor y ese es Chivas", comentó el goleador de 34 años de edad.

