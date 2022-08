CHIVAS: "Chicharito" Hernández y las palabras que ilusionan a los aficionados

Uno de los deseos de Chivas en los años recientes es que Javier "Chicharito" Hernández se vuelva a vestir de rojiblanco y al término del partido entre el LA Galaxy y el Rebaño, dio unas palabras que ilusionan a toda la afición.

El goleador mexicano reconoció que Chivas siempre será su primer amor y que le guarda mucho cariño, pero no sabe si volverá a jugar en el Rebaño en algún momento de su carrera.

Las 4️⃣ del martes en Los Ángeles 🔴⚪️



✅ Día dos 👊 pic.twitter.com/FmSVgijoBY — CHIVAS (@Chivas) August 3, 2022

"No hay palabras para describirlo, muchísima gente podrá tener sus opiniones, que si regresaré o no regresaré, terminaré mi carrera ahí o tendré una segunda etapa en ese club (Chivas). Más allá de eso, es el club de mis amores. Es como en todos los clubes que he estado y me enamoro de ellos, pero siempre hay un primer amor y ese es Chivas", comentó el goleador.

"Chicharito" quiere que Chivas siempre sea campeón

El momento que vive Chivas en el actual campeonato no es nada alentador, pues en la Liga MX está en los últimos lugares de la general y a media semana perdieron con el Galaxy, pero "Chicharito" asegura que se deben de respetar los procesos.

"A mí me encantaría ver los campeones todos los años y que no me necesitaran. Esa es la narrativa, yo no siento que me necesiten y mucha gente lo está diciendo. A mí me encantaría ver los campeones cada seis meses y que el nombre de 'Chicharito' no se estuviera mencionando a ver si regresa o no regresa", añadió el canterano rojiblanco.

daho