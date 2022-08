CHIVAS: Ricardo Peláez confiesa que presentó su renuncia como director deportivo

Ante los malos resultados de Chivas en los últimos torneos, Ricardo Peláez, director deportivo del Rebaño Sagrado, reveló que en alguna ocasión, sin especificar cuándo, presentó su renuncia a dicho puesto en el club.

Sin embargo, el exfutbolista indicó que Amaury Vergara, presidente y dueño del Guadalajara, no se la aceptó, motivo por el que sigue ocupando dicho cargo.

"Sí, de hecho ya lo hice en alguna ocasión y Amaury no me la aceptó (la renuncia). Mi comunicación con Amaury es muy buena, él sabe que yo estoy en el día a día. Con Amaury llevo una gran comunicación. En algún momento de mucha presión ya renuncié, no me aceptó la renuncia y tampoco voy a estar renunciando cada 15 días", confesó Peláez en entrevista con David Medrano para el canal oficial de Chivas.

Peláez Linares reconoció que el equipo ha quedado a deber en el semestre en curso, pues todavía no registra victorias después de seis jornadas disputadas en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

"Él (Amaury Vergara) tomará la decisión cuando considere necesario y cuando me tenga que ir, pero voy a ser perseverante hasta el último día. Estamos quedando a deber, algo estamos haciendo mal, necesitamos ganar, hemos sido inconsistentes, pésimo inicio de torneo, no hemos ganado", subrayó el directivo, quien indicó que no viajó a Los Ángeles, California, para el duelo de la Leagues Cup contra el LA Galaxy tras una operación en su rodilla.

¿Cuánto tiempo lleva Ricardo Peláez en Chivas?

Ricardo Peláez fue anunciado como director deportivo de Chivas en octubre del 2019, un mes después de que dejó de ocupar dicho cargo en el Cruz Azul.

En los casi tres años que el exseleccionado tricolor lleva como directivo del Rebaño Sagrado, la escuadra tapatía no ha cosechado títulos.

En cuanto a Liguillas, los rojiblancos han estado presentes en dos de cuatro posibles, las del Guard1anes 2020 y Clausura 2022, siendo eliminados en semifinales y cuartos de final, respectivamente.

