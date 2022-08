América y Chivas, a dar la cara por México ante la MLS.

El América y las Chivas viven momentos complicados en el Apertura 2022 de la Liga MX, pero a pesar de ello, siguen con sus compromisos internacionales, los que han provocado que ambos equipos no rindan igual en el certamen local, aunque les den rotación a sus plantillas.

Este miércoles azulcremas y rojiblancos tendrán un partido de la Leagues Cup Showcase 2022 contra equipos de la MLS y se espera den la cara por el futbol mexicano, pues en los últimos resultados los clubes y selecciones estadounidenses se han apoderado de la zona.

Las Águilas visitan al LAFC y el Rebaño choca contra el Galaxy de Los Ángeles en duelos correspondientes a la Leagues Cup Showcase 2022. Posiblemente el morbo se haga presente cuando el Chicharito Hernández enfrente al equipo que le dio la oportunidad de ser futbolista profesional y al que él asegura es el club de sus amores, pues la camiseta de Chivas la defendió su papá y su abuelo.

Posiblemente el resultado que más dolió a los clubes aztecas fue en el que los Pumas de la UNAM perdieron ante el Seattle Sounders el trofeo de la Liga de Campeones de la Concacaf y así dejaron ir la posibilidad de participar en el próximo Mundial de Clubes.

Precisamente fue Pumas quien hace 17 años perdió el título de la Concachampions, ante el Saprissa, y dicha ocasión fue la última en la que un club mexicano había perdido el campeonato anteriormente mencionado.

América y Chivas no pasan por un buen momento, ocupan los últimos lugares del Apertura 2022 y sus entrenadores corren riesgo de quedar fuera de sus respectivos equipos, pues los resultados no son los esperados y si no aprietan el repechaje se podrían quedar en el olvido, a pesar de que el futbol mexicano sea tan benévolo que pasan los primeros 12 de la tala general.

En conferencia de prensa previo al encuentro entre el América y el LAFC, el entrenador de las Águilas, Fernando Ortiz, reconoció que no sabía que el conjunto angelino al que enfrentaría ocupaba el primer lugar de la MLS.

“No sabía que están en primero en su liga (LAFC), no es que no esté informado, pero me enfoco en mi equipo, trato de mostrar una idea de juego en el equipo, lo hacemos con otros rivales”, dijo el timonel.

Al ser cuestionado de qué liga le parece más atractiva, el Tano resaltó que siempre ha admirado la infraestructura que hay en la MLS, pero que él se queda con el futbol que se demuestra en la Liga MX, sin hacer menos a ninguna de las dos.

“A la infraestructura de la MLS, es admirable, pero el futbol mexicano sigue siendo más importante, me gusta más el futbol mexicano, esa rivalidad que siempre hubo entre México y EU me quedo 100 por ciento el mexicano, me gusta el futbol de la MLS, pero seguimos paso adelante porque lo hemos demostrado a nivel histórico y en los últimos partidos la diferencia es el futbol mexicano”, añadió.

Por último, manifestó que es real que no pasan por un buen momento y que están trabajando como equipo para mejorar en los próximos encuentros, pero que también sabe que su equipo ha dado lo máximo en cada partido y él está contento con su accionar.

“Estar en un club tan grande y la dimensión en redes imagina si me pongo a pensar en las conformidades o cómo me pueden llegar a decir o aconsejar… redes sociales. En mi cabeza está centrada en mañana y no salir del enfoque que es Juárez. Comparto y tengo mi opinión del tema, es parte de estar en una institución tan grande como América, mi cabeza está tranquila, lo que quiere y es pensar en Juárez”, concluyó.

Por otra parte, el Guadalajara primero se medirá este miércoles por la noche ante el Galaxy en Los Ángeles, como parte del Leagues Cup Showcase 2022, y posteriormente disputará su partido de la fecha 7 del Apertura 2022 contra el Mazatlán FC, el viernes 5 de agosto en la Perla del Pacífico, motivo por el cual Ricardo Cadena no escatimó y consideró un total de 29 jugadores.

Salvo Checo Flores y Canelo Angulo, quienes siguen con sus procesos de rehabilitación, el resto del plantel hizo el viaje para esta minigira, además de que se incorporaron algunos elementos Sub20 y del Tapatío.

Critican a Chicharito por no dar una fotografía

Si no es por una cosa es por otra, pero Chicharito Hernández siempre está en el ojo del huracán en todo lo que hace y en esta ocasión sus haters se lo están acabando por no quererle dar una foto a un niño.

El video que rápidamente se hizo viral en las redes sociales muestra cómo un infante corre para pedirle a su ídolo una foto y un autógrafo y raro a lo que nos tiene acostumbrados Hernández Balcázar le dice que no.

Posteriormente, en el mismo clip se puede ver y escuchar que el Chicharito se acerca a un grupo de aficionados y les dice que estén tranquilos y al parecer atendería a la mayoría.

Regularmente Chicharito siempre atiende a sus fanáticos y no le importa en la situación que se encuentre, pero lo más seguro es que deseaba que la comitiva que lo fue a ver se tranquilizara y así poder atender a todos.